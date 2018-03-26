Р. Гольдштейн: Позитивная динамика туристического потока в Россию будет усиливаться

Р. Гольдштейн. Фото: Из личного архива сенатора

Большую часть путешественников в РФ составили сами россияне - 69,7 процента от всех отдыхающих

26 марта, PrimaMedia. Ростуризм сообщил о рекордном туристическом потоке в России по итогам прошлого года. Он составил 81 миллион человек, передает ИА PrimaMedia.

Большую часть путешественников составили сами россияне — 69,7 процента от всех отдыхающих в России. Внутри страны путешествовали 56,5 миллиона человек. Иностранных туристов оказалось 24,5 миллиона.

Наибольший интерес как у отечественных, так и у зарубежных путешественников вызвали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан. Кроме того, иностранцы активно путешествовали по городам Золотого кольца России.

"Мы наблюдаем устойчивую позитивную динамику туристического потока как внутри страны, так и из вне. Последнее — хороший показатель для оценки имиджа нашего государства, свидетельствующий о том, что несмотря на демонизацию и откровенную пропаганду против России на Западе, интерес к нашей стране со стороны иностранных граждан высок. И, конечно, существенную роль играет прибыль от въездного турпотока. Если речь о внутреннем туризме, то здесь важно, что денежные средства остаются в стране и возвращаются в казну в виде налогов. Эксперты ожидают, что рекордный турпоток будет побит в этом году благодаря чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Такие прогнозы возможны в связи с тем, что уже сегодня количество международных бронирований авиабилетов в Россию на время проведения чемпионата мира по футболу более чем в два раза опережает объемы за тот же период прошлого года", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Отмечается, что по числу бронирований лидирует Латинская Америка: количество желающих приехать в Россию из Мексики увеличилось в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, затем идет Бразилия – в 15 раз и Аргентина – в 10 раз. Самым активным ростом турпотока из Европы отметилась Польша – в 7 раз больше бронирований. Испания отстает не на много, показывая увеличение в 5 раз.