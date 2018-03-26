Tele2 установила другие правила на фестивале "Байкальский разлом". Фото: предоставлено Tele2

Участники праздника соревновались и показывали мастер-классы в гонках на эндуро, квадроциклах, багги, картах, велосипедах и коньках

26 марта, PrimaMedia. Tele2 впервые стал партнером масштабного фестиваля экстремальных видов спорта на льду "Байкальский разлом". Компания предложила участникам спортивного события быстрый мобильный интернет и развлекательную программу по "другим правилам", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сотового оператора.

На международном фестивале экстремальных видов спорта "Байкальский разлом", который проходил с 8 по 10 марта на Малом море, побывали более 2,5 тысяч человек. На Байкал приехали спортсмены из разных городов России, Китая, Казахстана и Южной Кореи. Участники спортивного праздника соревновались и показывали мастер-классы в гонках на эндуро, квадроциклах, багги, картах, велосипедах и коньках.



Tele2 установила другие правила на фестивале "Байкальский разлом". Фото: предоставлено Tele2

Tele2 обеспечила гостей фестиваля надежной связью. Звонить и пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом могли спортсмены и зрители, которые предпочли более спокойный отдых. В прошлом году количество базовых станций 4G в Иркутской области компания увеличила более чем в пять раз. Это позволило значительно улучшить скорость мобильного интернета, в том числе и в популярных местах отдыха на Байкале. Надежный интернет Tele2 доступен в районе Малого моря в селе Сахюрта, в поселке Хужир и на мысе Хобой острова Ольхон, в селе Онгурен, в деревнях Сарма и Курма, в поселках Еланцы, Бугульдейка, Большое Голоустное, Большие Коты, Листвянка, на юге области в Байкальске, Слюдянке и в поселке Утулик.

Компания сделала пребывание на мероприятии увлекательным для спортсменов и зрителей и позаботилась об отдыхе гостей, которые не увлекаются экстримом. В шатре на территории фестиваля абонентам оператора предлагали горячие напитки, термокружки, зимние шапки и другие подарки. В зоне Tele2 располагались удобные пуфики и шезлонги для отдыха, модуль для подзарядки мобильных устройств. Любители экстремальных ощущений могли окунуться в сухой бассейн или совершить виртуальные полеты на квадрокоптере над Байкалом с помощью VR-технологий.



Tele2 установила другие правила на фестивале "Байкальский разлом". Фото: предоставлено Tele2

"Мы уделяем особое внимание развитию сети Tele2 в популярных местах отдыха на Байкале, чтобы мобильный интернет был доступен как жителям Иркутской области, так и многочисленным туристам. На площадке фестиваля наши клиенты еще раз убедились в надежном качестве 4G-интернета Tele2 и делились впечатлениями о зимнем спортивном празднике в социальных сетях", — сказал коммерческий директор макрорегиона "Байкал и Дальний Восток" Tele2 Николай Белогубец.