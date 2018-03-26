Игорь Пушкарев. Фото: Антон Ефимов. ИА PrimaMedia
#ДелоМэра

Экс-мэр Владивостока на выборах президента в СИЗО проголосовал первым

Игорь Пушкарев сетует, что после избирательной кампании в «Матросской тишине» ТВ-программы транслируют меньше

26 марта, PrimaMedia. Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев оказался первым посетителем избирательного участка в СИЗО "Матросская тишина". Об этом экс-мэр сообщил на своей странице в Facebook. Также Пушкарев поделился тем, как изменился режим просмотра ТВ-передач после окончания президентской кампании.

"Как я узнал из газет, 18 марта в нашем СИЗО прошло достойно: одни из первых в столице проголосовали со 100% явкой. Мне выпала честь первому опустить бюллетень в прозрачную и абсолютно пустую урну: нашу камеру вывели для голосования первыми. Я и мои товарищи по камере исполнили свой гражданский долг и проголосовали", — написал Игорь Пушкарев.

Вместе с тем, по его словам, жизнь постояльцев СИЗО после выборов изменилась.

"В СИЗО есть свой режим, которому всё подчинено. К примеру, телевизор (электричество) выключают в 22:45, а включают в 6:45. Если в телепрограмме есть интересная передача или фильм, мы обращаемся к дежурному помощнику начальника СИЗО (ДПНС) с просьбой разрешить посмотреть телевизор до 24 часов. ДПНС принимает решение на свое усмотрение — иногда разрешает, а иногда нет. Но за неделю до выборов телевизор без просьб ежедневно работал до 24 часов. А после – как обычно до 22:45. И вот, мы решили попросить ДПНС разрешить нам продлить вечерний просмотр телевизора до 24 часов. На что получили ответ: "Выборы закончились". И не разрешил. Вот так", — посетовал бывший градоначальник.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. С результатом 76,6% победил Владимир Путин.

Напомним, завтра, 27 марта в Тверском суде Москвы состоится слушание по делу Игоря Пушкарева.

7 февраля в Тверском суде Москвы завершилось первое слушание уголовного дела по существу. Ранее в ходе предварительного слушания 13 февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей для Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова, а также срок домашнего ареста для Андрея Пушкарева до 26 апреля.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы мэр Владивостока за взятки в 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором "Дорог Владивостока" он обеспечил победу этого предприятия в конкурсе и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями "Востокцемента", считает следствие.

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний "Востокцемента" дивиденды в 471,7 млн рублей, а "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость других поставщиков, заявили ранее в Генпрокуратуре.

Ранее Верховный суд Российской Федерации отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкаревых, Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

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