Красиво жить не запретишь: руководство колледжа в Приморье покупает Lexus за 3,2 млн

26 марта, PrimaMedia. Руководство краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Дальневосточный технический колледж" (КГА ПОУ "ДВТК") в Уссурийске планирует приобрести роскошный кроссовер Lexus NX 300 AWD в комплектации Exclusive 2 или эквивалент стоимостью почти 3,2 млн рублей. Автомобиль новый, 2018 года выпуска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт госзакупок.
Лот был размещен 23 марта, дата и время окончания подачи заявок 13 апреля, рассмотрения заявок 16 апреля.
Из документации об аукционе следует, что заказчик пожелал белый цвет кузова, в салоне перфорированную кожу светло-коричневого окраса со вставками из черного дерева Шимамоку.
Сенсорная панель:
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки.
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением.
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с тремя линзами.
10.3ʺ цветной EMV — монитор на центральной консоли.
Подогрев задних сидений:
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения.
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону.
Система мониторинга слепых зон.
Итоги аукциона подведут 17 апреля 2018 года.