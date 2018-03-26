Руководство колледжа в Приморье покупает Lexus за 3,2 млн рублей. Фото: http://lexus-vvo.ru/

Красиво жить не запретишь: руководство колледжа в Приморье покупает Lexus за 3,2 млн

Заказчик пожелал белый цвет кузова, в салоне перфорированную кожу светло-коричневого окраса со вставками из черного дерева Шимамоку (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Руководство краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Дальневосточный технический колледж" (КГА ПОУ "ДВТК") в Уссурийске планирует приобрести роскошный кроссовер Lexus NX 300 AWD в комплектации Exclusive 2 или эквивалент стоимостью почти 3,2 млн рублей. Автомобиль новый, 2018 года выпуска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

Лот был размещен 23 марта, дата и время окончания подачи заявок 13 апреля, рассмотрения заявок 16 апреля.

Из документации об аукционе следует, что заказчик пожелал белый цвет кузова, в салоне перфорированную кожу светло-коричневого окраса со вставками из черного дерева Шимамоку.

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Сенсорная панель:

Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки.

Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением.

Светодиодные фары ближнего и дальнего света с тремя линзами.

10.3ʺ цветной EMV — монитор на центральной консоли.

Подогрев задних сидений:

Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения.

Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону.

Система мониторинга слепых зон.

Итоги аукциона подведут 17 апреля 2018 года.

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