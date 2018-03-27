Вся правда о цементе на Дальнем Востоке

Дальневосточный цемент для дальневосточных строек. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

Кто, как и где производит «хлеб строительства», без которого невозможно опережающее развитие региона

27 марта, PrimaMedia. Экономика Дальнего Востока находится на подъеме, и одним из показателей подъема является оживление строительной индустрии региона. По данным Минвостокразвития индекс строительства на Дальнем Востоке в 2017 году прибавил 17 пунктов. Как сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Дальневосточный регион ожидает второй этап развития, предусматривающий строительство и новых предприятий, и новых населенных пунктов. Интенсивное строительство ожидается и в рамках программы Дальневосточного гектара. А никакое строительство без строительных материалов, конечно же, невозможно. Как обстоят дела с основными строительными материалами на Дальнем Востоке, как их производят и как применяют, эти вопросы ИА PrimaMedia решил изучить в серии материалов, подготовленных с помощью компании "Востокцемент". И начать мы решили, естественно, с "хлеба строительства" — цемента.

Все началось с глины

О том, как сделать свой дом крепким и долговечным, человечество стало задумываться задолго до рождества Христова. Первые способы производства вяжущих веществ были изобретены где-то в 3-4-м тысячелетии до нашей эры. Это происходило в процессе обжига горных пород и последующего измельчения продуктов обжига. Первые искусственно созданные вяжущие вещества – известь и строительный гипс — применялись во время строительства бетонной галереи лабиринта в Египте в 3600 году до нашей эры, римского Пантеона, Великой Китайской стены, фундаментов древних домов в Мексике. Вяжущие материалы известь, гипс и глина обладают способностью затвердевать только на воздухе, потому они и называются воздушными. Прочность и водостойкость у всех воздушных вяжущих материалов довольно невысокая.

Со временем водостойкость известковых растворов стали повышать путем ввода в них глины мелкого помола и вулканических пород, называющиеся "пуццоланы" (по названию залежей этих пород возле древнеримского города Поццуолли).

В XVIII веке в связи с развитием промышленности в России стали предприниматься попытки создания усовершенствованных видов вяжущих растворов.

В 1822 году русский строитель Егор Челиев методом смешивания глины и извести получил собственный материал с вяжущими свойствами. Позже он написал книгу, в которой описал процесс приготовления цементных материалов и бетона, а также все преимущества использования их при кладке кирпичей в строительстве набережных и зданий.

Тем не менее, изобретателем цемента считается англичанин Д. Аспинд, получивший в 1824 году патент на его изготовление. Аспинд предложил изготавливать цемент следующим образом: смешивать глину и известковую пыль, далее подвергая эту смесь обработке при высокой температуре. Получился серый материал (клинкер). Его необходимо было измельчить до мелкого помола и смешать с водой. При высыхании получался материал высокой прочности. Этот материал назвали портландцемент (в городе Портланд добывали камень, похожий по своей прочности и цветом на цемент, который был получен Аспиндом).



Цемент, основные свойства и характеристика. Фото: ИА PrimaMedia

Сегодня цементные заводы выпускают как рядовые общестроительные классы и марки цемента, так и специальные – тампонажный (для тампонирования нефтяных скважин), сульфатостойкий (для бетона в условиях сульфатной коррозии), цемент на клинкере нормированного состава (для бетона дорожных и аэродромных покрытий).

На Дальнем Востоке расположены всего три цементных завода полного цикла. Все они входят в холдинг "Востокцемент" – "Спасскцемент" в Приморском крае, "Теплоозерский цементный завод" в Еврейской автономной области и "Якутцемент" в республике Саха (Якутия).

Чудо-смесь

Производство цемента состоит из трех основных производственных процессов. Сначала из глины и извести готовят сырьевую смесь. Потом ее обжигают – обожженный продукт, как мы уже знаем, называется клинкером. Наконец, производят помол клинкера с гипсом (см. схему).



Производства цемента сухим способом, схема. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

Производить цемент можно тремя способами: мокрым, сухим и комбинированным. В России наиболее распространен мокрый способ, требующий больших энергозатрат (на производство клинкера уходить почти в два раза больше топлива в сравнении с сухим).

Современное производство цемента предполагает использование сухого либо комбинированного способов, эти технологии менее энергозатратны и поэтому более эффективны. По сухому способу, например, производят цемент на заводе "Спасскцемент".

Как делают цемент

Основные компоненты цемента — известняк и глина — добываются в горном цеху. Туда и отправимся в первую очередь.



Горный цех. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

Времена, когда основными инструментами горняков были кирка и лопата, ушли в безвозвратное прошлое. Современная техника и современные технологии верно служат человеку.

Известняк предварительно рыхлят буровзрывным способом. Горную массу грузят экскаваторами и перевозят мощными самосвалами в дробильное отделение. Из щековых дробилок он выходит кусками размером не более 300 мм.



Мельница Аэрофол. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"



Мельница домола. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

В обжиго-сырьевой цехе рождается клинкер – полуфабрикат для производства цемента. Сначала известняк и глина проходят две стадии измельчения. Первая стадия – измельчение с сушкой – происходит в мельнице Аэрофол, вторая – доизмельчение – в мельнице домола. Для достижения определенного химического состава вводятся корректирующие добавки (сланец и окалину оксида железа).



Вращающаяся печь обжига. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

Затем в вертикальных силосах сырьевая смесь перемешивается и готовится до определенного химического состава, и только затем поступает в печи, где она проходит обжиг до полного спекания при температуре 1450-1500 градусов с последующим резким охлаждением в холодильнике. Так получают клинкер – полуфабрикат для цемента.

В цехе помола клинкер вместе с гипсом и при необходимости с минеральными добавками измельчают в цементных мельницах до получения уже готового продукта – цемента.

Цех оснащен сушильным барабаном, конвейерными весами, линией по отгрузке товарного клинкера. Из мельниц цемент поступает в бетонные силоса, из которых главный строительный материал уже отгружается потребителям навалом или в таре.



Упаковка цемента. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

На карусельных машинах цемент упаковывается в мешки по 50 кг. Из силосов малой емкости – в МКР (мягкие специализированные контейнеры на 1,5 тонны) по тонне и полторы. Также упаковка возможно в паллеты и слимбэги.

Экспресс-анализ. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Экспресс-анализ. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 2

По всей цепочке, начиная от горного цеха и заканчивая цехом помола, ведется операционный контроль производственной лабораторией, оснащенной новейшим оборудование для проведения экспресс-анализов всех материалов на каждом переделе (известняк и глина, добавки, сырьевая смесь, клинкер и цемент).

Предварительно готовая продукция проходит физико-механические испытания в отделе технического контроля, который обеспечивает приемку и выдачу разрешения на тарирование и отгрузку готовой продукции, контроль над правильностью маркировки и над отгрузкой цемента.

Погрузка цемента. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Погрузка цемента. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 2

Как цемент служит дальневосточникам

Сегодня цемент применяется в регионе очень широко. Само собой в строительстве: для производства бетона для монолитного домостроения, столь популярного в последнее время, для изготовления железобетонных изделий, сухих строительных смесей. А также для производства минерального порошка, на долю которого приходится приблизительно 90% суммарной поверхности зерен, входящих в состав асфальтобетона.



Монолитное домостроение. Фото: предоставлено СК "Система"

Цемент по праву является основой основ многих строительных материалов. Не будь его, не было бы многих знаковых объектов на Дальнем Востоке. Да что там говорить, на новой двухтысячерублевой купюре нечего было бы изображать! И Русский мост во Владивостоке, и космодром Восточный в Амурской области, не будь цемента, попросту не существовали бы.



Мост через Золотой рог во Владивостоке. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Золотой мост, Международный аэропорт Владивосток, Бурейская ГЭС, Нижне-Бурейская ГЭС, жилой район "Снеговая падь" во Владивостоке, проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", газопровод "Сила Сибири", газоперерабатывающий завод в Амурской области, судостроительный завод "Звезда", угольный терминал в порту Восточном, аэродром в Арсеньеве и дорога Владивосток-Находка в Приморском крае, аэропорт "Новый" в Хабаровске и угольный терминал в бухте Мучка в Хабаровском крае, мост через Амур в Еврейской автономной области, предприятия алмазодобывающей и золотодобывающей промышленности в Якутии и др. – на всех этих объектах используется цемент, произведенный на Дальнем Востоке.