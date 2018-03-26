Дальневосточный танцевальный чемпионат Groove Dance Champ прошел во Владивостоке (ФОТО)

Танцевальный чемпионат в "Андеграунде". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В нем приняли участие более 40 молодежных коллективов из разных городов

26 марта, PrimaMedia. Завершившийся накануне танцевальный чемпионат Groove Dance Champ собрал во Владивостоке более 40 творческих коллективов из Владивостока, Хабаровска, Артема, Уссурийска, Находки, Благовещенска, Амурска и других городов Дальнего Востока. Судейство проводили известные хореографы из Одессы и Санкт-Петербурга, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказала корреспонденту агентства соорганизатор чемпионата Лидия Шепелева, В сравнении с прошлым годом представительность танцевальных состязаний значительно выросла: год назад в них участвовали 25 коллективов.

"Считаю, что чемпионат прошел успешно! Он проходит во Владивостоке всего второй раз – и уже обрел популярность", — сообщила Лидия Шепелева.

Танцевальные команды состязаются в шести номинациях по таким танцевальным направлениям, как hip-hop, breaking, house, locking, lady style"s, jazz funk, high heels, strip, waacking, vogue, dancehall. В судейскую коллегию в этот раз вошли Екатерина Сметанина и Никита Горбунов из Санкт-Петербурга, Амиран Веселов из Одессы. Помимо работы в жюри конкурса приезжие хореографы дали дальневосточникам несколько мастер-классов. Местом проведения танцевального марафона все три дня был театрально-концертный комплекс Underground.