Юный циркач из Приморья поразил жюри "Синей птице" цирковым шоу. Фото: https://vk.com/tvptica

"Невероятно, как он это делает?": юнец из Приморья поразил жюри "Синей птицы" цирковым шоу

Такие трюки подвластны не всем взрослым (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Юный циркач Богдан Копейкин из города Арсеньева Приморского края на известном телевизионном конкурсе "Синяя птица" привел в восторг жюри своим "смертельным" цирковым номером. Он исполнил эквилибр на проволоке. По словам членов жюри конкурса, такие трюки подвластны не всем взрослым, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно информации на сайте ptica.tv, в свои девять лет Богдан умеет ходить по свободной проволоке и делать такие трюки, которые подвластны не всем взрослым: жонглирует четырьмя булавами, стоя на одной ноге, катается по проволоке на колесе, балансирует на стуле. Богдан мечтает стать артистом цирка. Проект "Синяя птица" для него – опыт, необходимый для развития таланта.

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"Невероятно, как он это делает? Мы на "Синей птице" многое видели, но Богдану удалось всех удивить своими трюками! Одно катание на колесе по натянутой проволоке чего стоит. Вот это баланс!", — говорится на странице конкурса в vk.com.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко, который стал гостем конкурса, тоже не скупился на похвалы в адрес юного циркача из Арсеньева.

"Публику в цирке не обманешь – либо ты умеешь что-то делать, либо нет. Богдан умеет! Браво!" — рассказал Филиппенко.

Зрительское голосование на сайте PTICA.TV проводится после каждого выхода программы на телеканале "Россия-1". Проголосовать за понравившегося участника можно в течение недели после выхода программы в эфир: с момента завершения программы в 20.00(мск) и до субботы 23.59 (мск). Эфир с участием Богдана прошел 25 марта.

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