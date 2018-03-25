"Невероятно, как он это делает?": юнец из Приморья поразил жюри "Синей птицы" цирковым шоу

Юный циркач из Приморья поразил жюри "Синей птице" цирковым шоу. Фото: https://vk.com/tvptica

Такие трюки подвластны не всем взрослым (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Юный циркач Богдан Копейкин из города Арсеньева Приморского края на известном телевизионном конкурсе "Синяя птица" привел в восторг жюри своим "смертельным" цирковым номером. Он исполнил эквилибр на проволоке. По словам членов жюри конкурса, такие трюки подвластны не всем взрослым, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно информации на сайте ptica.tv, в свои девять лет Богдан умеет ходить по свободной проволоке и делать такие трюки, которые подвластны не всем взрослым: жонглирует четырьмя булавами, стоя на одной ноге, катается по проволоке на колесе, балансирует на стуле. Богдан мечтает стать артистом цирка. Проект "Синяя птица" для него – опыт, необходимый для развития таланта.

Юный циркач Богдан Копейкин из города Арсеньева на конкурсе "Синяя птица". Фото: https://vk.com/tvptica? Юный циркач Богдан Копейкин из города Арсеньева на конкурсе "Синяя птица". Фото: https://vk.com/tvptica? Юный циркач Богдан Копейкин из города Арсеньева на конкурсе "Синяя птица". Фото: https://vk.com/tvptica? 1 / 3

"Невероятно, как он это делает? Мы на "Синей птице" многое видели, но Богдану удалось всех удивить своими трюками! Одно катание на колесе по натянутой проволоке чего стоит. Вот это баланс!", — говорится на странице конкурса в vk.com.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Филиппенко, который стал гостем конкурса, тоже не скупился на похвалы в адрес юного циркача из Арсеньева.

"Публику в цирке не обманешь – либо ты умеешь что-то делать, либо нет. Богдан умеет! Браво!" — рассказал Филиппенко.

Публикация от АрсеньевТВ (@arstv) 25 Мар 2018 в 4:53 PDT

Зрительское голосование на сайте PTICA.TV проводится после каждого выхода программы на телеканале "Россия-1". Проголосовать за понравившегося участника можно в течение недели после выхода программы в эфир: с момента завершения программы в 20.00(мск) и до субботы 23.59 (мск). Эфир с участием Богдана прошел 25 марта.