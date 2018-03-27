Кухня в гостинке. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Подселение, общага, гостинка: какое жилье можно снять в Приморье за 5 тысяч рублей

Корреспонденты проанализировали реальный рынок аренды в преддверии принятия краевого закона о губернаторских компенсациях

27 марта, PrimaMedia. Снять жилье в городах Приморья за минимальную стоимость – задача не из простых, но решаемая. К такому выводу пришел корр. ИА PrimaMedia, проанализировав предложения на одном из самых популярных сайтов объявлений об аренде недвижимости.

Детям-сиротам Владивостока выделят по 5 тысяч рублей на аренду жилья

Тема стоимости наемного жилья получила актуальность в связи с готовящимся краевым законопроектом о компенсациях выпускникам детских домов на аренду жилплощади. С инициативой такого законопроекта выступил ранее прокурор края, ее поддержал глава Приморья Андрей Тарасенко. Он предложил парламентариям проработать вопрос о компенсациях на аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир, поскольку быстро предоставить им положенное по закону жилье край не в силах.

При жестком лимите бюджета, какой обычно и бывает у студентов, вчерашних выпускников детских домов и рабочей молодежи, снять дешевое жилье можно – но о комфорте тут говорить не приходится. Как правило, это будут комнаты с подселением по типу общежитий, где придется существовать бок о бок еще с двумя-тремя соседями на 16 квадратных метрах. Подобные объявления нередко имеют пометку "сдаю только для мужчин", зато цена койко-места совсем необременительна – от 2 до 4,5 тысяч за месяц проживания, и это во Владивостоке!

Снять комнату за 5 тысяч можно не на окраине Владивостока, а почти в центре – на Светланской, 63, рядом с остановкой "Лазо". Однако и тут есть дополнительное условие – квартиранту понадобится ухаживать за инвалидом, владельцем квартиры. Как рассказали представители риэлторской компании, подобные предложения – не редкость сегодня на рынке аренды жилья, и они находят спрос.

"Моя одноклассница сразу после школы решила жить отдельно от родителей и переехала из центра на Окатовую. При этом она вообще ничего не платит хозяйке-инвалиду, но ухаживает за ней, поскольку та не может самостоятельно передвигаться, — рассказала корреспонденту ИА PrimaMedia сотрудница одной из риэлторских компаний Владивостока. Одновременно она учится на фельдшера в медицинском училище, то есть, может оказать помощь больной квалифицированно".

В то же время знатоки рынка аренды предупреждают, что в сегменте дешевого жилья кроется множество подводных камней.

"Бывает, кто-то пытается сдать не свою квартиру, жилье без документов, а то и без ведома хозяев. Есть также недобросовестные риэлторы, которые стремятся заработать на показах квартир. Например, внезапно на месте может "выясниться", что хозяин резко повысил цену аренды с 9 до 15 тысяч. Люди, которые ищут жилье за такие деньги, как правило, ощущают себя бесправными и несчастными, и безропотно отдают 200 рублей за показ – ведь риэлтор тратил время. А мошенник-риэлтор может назначить пять аналогичных показов, работая исключительно на себя", — рассказал корреспонденту директор агентства "Лукоморье" Александр Беспалов.

В других городах и районах Приморья есть возможность арендовать жилье дешевле, чем во Владивостоке, и риск нарваться на мошенников меньше там, где все друг друга знают. Одновременно меньше и рынок такого жилья. Комнаты в Большом Камне сдаются за 8-9 тысяч рублей, отдельные квартиры стоят порядка 14 тысяч, при этом коммунальные расходы несет арендатор. Значительна и сумма комиссионного вознаграждения, которое требует агентство – она примерно равна месячной плате за жилье. В Дальнегорске за 10 тысяч предлагают двухкомнатную квартиру с мебелью и техникой – но в целом в этом городе рынок аренды почти отсутствует. Аналогичная ситуация и в Дальнереченске – здесь хозяева двухкомнатной квартиры готовы сдавать ее на длительный срок за 9 тысяч, правда, без бытовой техники. Коммунальные платежи везде – дело квартиросъемщика.

В Покровке предложения о сдаче квартир внаем варьируются в диапазоне от 6 до 11 тысяч рублей, причем, за 6 тысяч два месяца назад была выставлена двухкомнатная квартира на втором этаже панельного дома постройки 1981 года – правда, без мебели и ремонта. Коммунальные платежи традиционно навешивались на арендатора – и, судя по архивному статусу объявления, таковой нашелся.

В Находке комнаты сдают за 5-6 тысяч рублей – и это весьма распространенная практика. Стоимость аренды гостинок начинается от 9 тысяч рублей. В Уссурийске можно найти гостинку и за 8 тысяч рублей, если заплатить комиссионные агентству в размере половинной стоимости аренды.

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