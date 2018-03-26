Россия и КНДР обсуждают строительство автомобильного моста через реку Туманная в Приморье

Мост Дружбы - железнодорожный мост через реку Туманная в Приморье. Фото: ЦТАК

С предложением наладить прямое автосообщение выступил глава Минвостокразвития Александр Галушка

26 марта, PrimaMedia. Россия и КНДР обсуждают строительство автомобильного моста между странами, сообщила газета The Washington Post. По информации издания, с предложением наладить прямое автомобильное сообщение между странами выступил глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе визита в Пхеньян 21-22 марта. Автомобильный мост может быть возведен над рекой Туманной в Хасанском районе Приморья, где уже функционирует железнодорожный мост, сообщает ИА PrimaMedia.

Предложение о создании второго моста сделал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка во время визита в КНДР, который прошел 21-22 марта.

В настоящее время Россию и КНДР связывает построенный в 1959 году железнодорожный мост через реку Туманная, известный как Мост Дружбы. Он является единственным мостом через реку Туманную (Туманган) на границе России и КНДР. Расположен юго-западнее станции Хасан. По своему предназначению является железнодорожным по линии "Хасан – Туманган – Раджин".

Автомобильному транспорту приходится ехать в КНДР через территорию КНР. Александр Галушка предложил Пхеньяну построить мост для автотранспорта, чтобы сократить путь. Первым шагом к реализации проекта могла бы стать понтонная переправа, сказал российский министр.

По информации WP, проект автомобильного моста находится на стадии обсуждения рабочей группой.

Собеседники издания указывают, что проект может иметь символическое значение, поскольку торговый оборот между двумя странами невелик, особенно после введения санкций ООН.