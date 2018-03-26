Бизнес. 11:10
На семинаре. Фото: Предоставлено организаторами семинара

Руководителям МСБ во Владивостоке расскажут, как стать поставщиком крупнейших компаний

Семинар-форум состоится 30 марта

26 марта, PrimaMedia. Участие в закупках крупнейших заказчиков для малого и среднего предпринимательства — это всегда возможность выйти на новый уровень в бизнесе. 30 марта 2018 года АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" при поддержке правительства Хабаровского края проведет семинар-форум для руководителей малого и среднего бизнеса "Как стать поставщиком крупнейших госкомпаний", сообщили ИА PrimaMedia в АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства".

Как представителям малого и среднего бизнеса получить доступ к закупкам крупнейших заказчиков? В чём особенности участия субъектов малого и среднего бизнеса в закупках отдельных видов юридических лиц? Каков алгоритм участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков? На семинаре-форуме "Как стать поставщиком крупнейших госкомпаний" предприниматели малого и среднего бизнеса, только начинающие свой путь в качестве поставщика, получат ответы на эти и другие вопросы.

На примере взаимодействия с федеральными корпорациями ОАО "РЖД", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", ГК "Автодор", ПАО "АЭРОФЛОТ" и ПАО "РусГидро" с представителями малого и среднего бизнеса будут рассмотрены все этапы и принципы организации закупочной деятельности.

В ходе семинара участникам будет представлена информация о том, как принять участие в закупках этих компаний, о порядке работы на Электронных торгово-закупочных площадках, о требованиях к участникам торгов, основных ошибках участников при подготовке заявки, а также о формах обратной связи. Участникам семинара будет представлена возможность задать вопрос сотрудникам этих компаний, занятым в сфере закупок.

Кроме того, в рамках семинара, выступит представители крупнейших в стране электронных площадок РТС-тендер и ТЭК – торг на тему "Участие в закупочных процедурах на электронной площадке", из которых участники узнают, что нужно для участия в электронных закупках, какова процедура аккредитации на площадке, как находить интересные закупки и какие дополнительные решения предлагает площадка для эффективного участия. К слову, количество размещенных заявок на закупку на РТС — тендер в 2017 году составило 1,3 млн на сумму более 27 трлн рублей, что открывает для МСП большие возможности по развитию бизнеса.

Отдельным значимым блоком мероприятия станет рассказ представителя МСП-банка о возможностях привлечения финансовых ресурсов для развития бизнеса.

Площадка семинара – прекрасная возможность для предпринимателей получить новые возможности, обменяться опытом в бизнесе и получить новые деловые контакты!

Время проведения: 30 марта 10.00 — 14.00.

Место проведения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, 1 этаж, Большой зал.

Участие бесплатное.

Подробная информация и регистрация на семинар доступны по ссылке: https://seminarmsp.timepad.ru/event/683863/

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