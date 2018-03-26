"Это была ошибка": директор приморского колледжа о покупке роскошного Lexus за 3,2 млн

Lexus NX 300. Фото: Lexus.com

По словам руководителя, все было исправлено и такой закупки больше не будет

26 марта, PrimaMedia. Руководитель краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Дальневосточный технический колледж" (КГА ПОУ "ДВТК") в городе Уссурийске заявил, что лот о приобретении роскошного кроссорева Lexus NX 300 AWD стоимостью 3,2 млн рублей, который был опубликован на сайте госзакупок 23 марта, не что иное, как ошибка, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект dps_control поделился с редакцией агентства записью телефонного разговора с директором колледжа.

"Лот снят, это была ошибка, мы все исправили, никакого лота больше не будет", — рассказал директор "ДВТК" Юрий Романько.

К слову, в качестве контактного лица закупки значился Юрий Романько.

Более того, в распоряжении редакции оказалось решение об отмене закупки, однако без привязки к дате и подписи руководителя.



Решение об отмене закупки. Фото: dps_control

На момент выхода публикации, ссылка на лот оставалась действующей.

Напомним, что руководство краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения "Дальневосточный технический колледж" (КГА ПОУ "ДВТК") в Уссурийске на cайте госзакупок разметило лот о приобретении кроссовер Lexus NX 300 AWD комплектация Exclusive 2 или эквивалент стоимостью почти в 3,2 млн рублей. Автомобиль новый, 2018 года выпуска.

Лот был размещен 23 марта, дата и время окончания подачи заявок 13 апреля, рассмотрения заявок 16 апреля.

Из документации об аукционе следует, что заказчик пожелал белый цвет кузова, в салоне перфорированную кожу светло-коричневого окраса со вставками из черного дерева Шимамоку.

Ожидалось, что итоги аукциона подведут 17 апреля 2018 года.