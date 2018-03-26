«Примсоцбанк» укрепил позиции в рейтинге Forbes самых надежных банков России

26 марта, PrimaMedia. Журнал Forbes опубликовал на своём официальном сайте очередной рейтинг самых надежных, по оценке его специалистов, крупнейших банков страны. "Примсоцбанк" занимает в данном рейтинге 42 позицию в топ-100, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
При формировании данного рейтинга эксперты издания опираются в первую очередь на ключевые финансовые показатели банков, а также действующие рейтинги, присвоенные международными и российскими рейтинговыми агентствами.
Отметим, что "Примсоцбанк" укрепил свои позиции в данном рейтинге относительного прошлого года, поднявшись на три позиции с 45 на 42 место.