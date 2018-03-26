Бизнес. 11:50

«Примсоцбанк» укрепил позиции в рейтинге Forbes самых надежных банков России

По данным журнала Forbes, «Примсоцбанк» входит в рейтинг ТОП-100 крупнейших банков России по степени надежности, занимая 42 строчку

26 марта, PrimaMedia. Журнал Forbes опубликовал на своём официальном сайте очередной рейтинг самых надежных, по оценке его специалистов, крупнейших банков страны. "Примсоцбанк" занимает в данном рейтинге 42 позицию в топ-100, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

При формировании данного рейтинга эксперты издания опираются в первую очередь на ключевые финансовые показатели банков, а также действующие рейтинги, присвоенные международными и российскими рейтинговыми агентствами.

Отметим, что "Примсоцбанк" укрепил свои позиции в данном рейтинге относительного прошлого года, поднявшись на три позиции с 45 на 42 место.

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