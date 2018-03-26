Движение по центральным улицам Владивостока ограничат на время крестного хода

Крестный ход во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Запрет будет действовать в интервале с 12.00 до 12.30

26 марта, PrimaMedia. Жители и гости Владивостока в воскресенье, 8 апреля, примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию православной Пасхи. Одним из них станет крестный ход, колонна которого пройдет по ряду центральных улиц краевой столицы. В связи с этим будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Так, с 12.00 до 12.30 движение и парковка будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:

— по ул. Алеутской: от пересечения с ул. Семеновской до пересечения с ул. 1-я Морская;

— по ул. Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской;

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Октябрьской;

— по ул. Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по ул. Фонтанной: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по ул. Семеновской: от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с улицей Уборевича;

— по ул. Пологой: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с Океанским проспектом;

— по ул. Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

— по ул. Уткинской: от пересечения с ул. Алеутской до пересечения с Океанским проспектом;

Объезд будет осуществляться по ул. 1-й Морской, Тигровой, Пограничной, Западной, Светланской, Суханова и Уборевича. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.