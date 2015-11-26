Дальневосточные кудоисты поборолись за кубок Приморского края (ФОТО)

Фоторепортажи

Дальневосточные кудоисты поборолись за кубок Приморского края (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Открытый Кубок Приморского края по восточному боевому единоборству кудо прошел во Владивостоке на днях. В соревнованиях приняли участие 198 спортсменов из Артема, Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Заводского, Чугуевки, а также Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска и Биробиджана. Группа компаний "Славда" в очередной раз поддержала мероприятие. Лучшие кадры с соревнований — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

С открытием турнира собравшихся поздравил руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев. Он отметил, что в этом году проводится открытый турнир, в котором смогли принять участие не только спортсмены из Приморья, но и из других регионов Дальнего Востока.
Традиционную клятву спортсмена торжественно произнес неоднократный чемпион и призер Дальневосточного федерального округа по кудо Максим Стараженко.

Председатель судейской коллегии ДФО Вячеслав Иванов отметил хороший уровень подготовки спортсменов — в соревнованиях наряду с другими выступали будущие участники Первенства России. По итогам соревнований определились победители и призеры во всех категориях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

По словам Дениса Григорьева, в этом турнире выступали в основном юные спортсмены, при этом целью для будущих участников Первенства России было "продышаться", ведь престижные соревнования уже через месяц.

"Приморский край имеет самые большие результаты по России и является одним из лидеров мирового кудо", — подчеркнул Денис Григорьев.

Наиболее успешно на соревнованиях показал себя Владивосток, спортсмены которого завоевали 48 медалей разного достоинства. Специальные призы в номинациях "За лучшую технику" и "За волю к победе" получили Егор Кистер и Максим Стороженко из Владивостока, Андрей Паташев из амурского поселка Архара и Антон Гусев из Биробиджана. С наградами по итогам состязаний уехали более 90 спортсменов разных возрастных категорий.

Справка: Slavda Group — динамично развивающаяся группа компаний по производству экологически чистой питьевой и минеральной воды на Дальнем Востоке России. Более 25 лет Slavda Group разрабатывает в Приморье источники минеральной воды, донося до потребителей Дальнего Востока их природную чистоту и целебные свойства.Slavda Group предлагает потребителям питьевую воду высшей категории, в том числе для детей, несколько видов минеральной воды и напитков на ее основе: лечебно-столовая газированная, безалкогольные напитки газированные и слабогазированные.

На всех этапах производственного процесса каждый день происходит многоступенчатый контроль качества продукции. Контроль качества воды, осуществляет современная аттестованная лицензированная лаборатория и высококвалифицированный персонал.

На сегодняшний день компания работает почти во всех регионах Дальнего Востока: Приморский и Хабаровский края, Сахалинская, Магаданская и Амурская области, Еврейская автономная область. Увеличение мощностей заводов позволило выйти на новые рынки Китая.

Группа компаний "Славда" представляет на дальневосточном рынке экологически чистую питьевую и минеральную воду, добываемую из артезианских скважин шмаковских курортов. Вода обладает освежающим мягким вкусом, обогащена кислородом, что полезно для здоровья организма в целом. Идеально подходит для повседневного применения.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Постигая "мягкий путь": открытое первенство Дальнего Востока по дзюдо

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

24 марта, 14:45
47
 Угнали льдину: сап-серферы Владивостока открыли сезон опасными катаниями
23 марта, 18:40
41
 Как это было: первый кроссфит для пожарных в Приморье
22 марта, 17:50
44
 Подснежники, зеленая трава и улицы, залитые солнцем: по Владивостоку гуляет весна
19 марта, 05:20
21
 Подсчет победы: избирательные комиссии Приморья подводят итоги голосования
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia