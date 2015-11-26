Дальневосточные кудоисты поборолись за кубок Приморского края (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Открытый Кубок Приморского края по восточному боевому единоборству кудо прошел во Владивостоке на днях. В соревнованиях приняли участие 198 спортсменов из Артема, Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Заводского, Чугуевки, а также Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска и Биробиджана. Группа компаний "Славда" в очередной раз поддержала мероприятие. Лучшие кадры с соревнований — в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

С открытием турнира собравшихся поздравил руководитель федерации кудо Приморского края Денис Григорьев. Он отметил, что в этом году проводится открытый турнир, в котором смогли принять участие не только спортсмены из Приморья, но и из других регионов Дальнего Востока.

Традиционную клятву спортсмена торжественно произнес неоднократный чемпион и призер Дальневосточного федерального округа по кудо Максим Стараженко.

Председатель судейской коллегии ДФО Вячеслав Иванов отметил хороший уровень подготовки спортсменов — в соревнованиях наряду с другими выступали будущие участники Первенства России. По итогам соревнований определились победители и призеры во всех категориях среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

По словам Дениса Григорьева, в этом турнире выступали в основном юные спортсмены, при этом целью для будущих участников Первенства России было "продышаться", ведь престижные соревнования уже через месяц.

"Приморский край имеет самые большие результаты по России и является одним из лидеров мирового кудо", — подчеркнул Денис Григорьев.

Наиболее успешно на соревнованиях показал себя Владивосток, спортсмены которого завоевали 48 медалей разного достоинства. Специальные призы в номинациях "За лучшую технику" и "За волю к победе" получили Егор Кистер и Максим Стороженко из Владивостока, Андрей Паташев из амурского поселка Архара и Антон Гусев из Биробиджана. С наградами по итогам состязаний уехали более 90 спортсменов разных возрастных категорий.

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