Стало известно, сколько заработали и потратили приморцы в первые два месяца 2018 года

Деньги. Фото: ИА PrimaMedia

По данным Приморсктата, почти 80% доходов жители края пустили на покупку товаров и оплату услуг

26 марта, PrimaMedia. Жители Приморского края за первые два месяца 2018 года заработали в совокупности 110,8 млрд рублей. Основная часть этой суммы (79%) была израсходована ими на покупку товаров и оплату услуг, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморскстат.

Среднедушевые денежные доходы (определяются как отношение всех денежных поступлений — трудовых доходов, социальных выплат, доходов от собственности, прочих доходов — к численности населения края) за январь-февраль 2018 года составили 29 тысяч рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, с корректировкой на индекс потребительских цен) сложились на уровне января-февраля прошлого года (100%).

Сбережения, которые представляют собой остаток привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей края (прирост (уменьшение) вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте, прирост (уменьшение) средств на пластиковых картах, сбережений в драгоценных металлах), составили на 1 февраля 2018 года 302,7 млрд рублей.