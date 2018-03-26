Тротуар на Леопардовой набережной во Владивостоке дал трещину

на набережной разрушается плитка, которую положили два года назад. Фото: patrokl.info

Весеннее движение грунта привело к провалу плиток ( ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Леопардовая набережная во Владивостоке, ставшая недавно городской собственностью, продолжает приходить в запустение. Весеннее движение грунта в этом году привело к появлению трещины и провалу плиток, которые положили два года назад, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт patrokl.info.

Представители городской администрации подтвердили,что Леопардовая набережная принята на баланс, и пообещали сделать там частичный ремонт.

– В управлении дорог и благоустройства пояснили, что набережная передана в муниципальную собственность. Администрация будет осуществлять текущее содержание набережной. С наступлением устойчивых температур там сделают текущий частичный ремонт покрытия,– сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что ранее на встрече с общественностью района чиновники рассказывали о планах покосить траву и обеспечить освещение. Относительно скамеек и урн они давать обещаний не стали. Было высказано мнение о том, что урны будут переполняться и некому будет их оперативно освобождать от мусора.

На Леопардовой набережной разрушается плитка. Фото: patrokl.info На Леопардовой набережной разрушается плитка. Фото: patrokl.info На Леопардовой набережной разрушается плитка. Фото: patrokl.info На Леопардовой набережной разрушается плитка. Фото: patrokl.info 1 / 4

Как неоднократно писало ИА PrimaMedia, Леопардовая набережная, открытая с большим экологическим праздником, постепенно разрушается и зарастает травой. Территорию приводили в порядок один раз в год – перед ВЭФ. В администрации это объясняли тем, что территория никому не принадлежит.

Напомним, торжественное открытие набережной состоялось 2 сентября 2016 года, его посетили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и Константин Лобода, на тот момент исполнявший обязанности мэра Владивостока. Важные гости вручили "прописку" человеку в костюме леопарда, для горожан был устроен концерт с вокальными, хореографическими и цирковыми номерами.