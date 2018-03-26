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Одна российская торпеда «Кит» способна потопить вражеский авианосец

В арсеналах стран Запада нет аналогичных вооружений

26 марта, PrimaMedia. О мощной новой российской торпеде, не имеющей аналогов в мире, рассказал в эфире телеканала "Звезда" начальник отдела перспективного планирования концерна "Гидроприбор" Глеб Тихонов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Одной торпеды "Кит" хватит на то, чтобы потопить авианосец, заявил он в программе "Военная приемка", посвященной подводным лодкам проекта 971, и добавил, что в арсеналах стран Запада нет аналогичных вооружений.

Торпеда 65-76А "Кит" имеет калибр 650 миллиметров, а других странах вообще нет торпед больше 533-го калибра, кроме того, это новое вооружение уникально по другим параметрам, рассказал сотрудник "Гидроприбора".

"Торпеда № 65-76 не имеет аналогов в мире и уникальна по своим характеристикам (скорости, дальности и запасу взрывчатки). Одно такое изделие способно потопить авианосец", — отметил Тихонов. Таким образом, эта торпеда является самой мощной в мире, отмечает НСН.

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