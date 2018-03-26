Стали известны самые дорогие и дешевые города мира

За последний год сильнее всего цены выросли в Осло и Сиднее

26 марта, PrimaMedia. Сингапур уже в пятый раз стал самым дорогим городом мира по итогам исследований. На втором месте оказался французский Париж, на третьем — швейцарский Цюрих, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом сообщил The Telegraph.

За последний год сильнее всего цены выросли в норвежском Осло и Сиднее (Австралия), занимающем в этом году десятую строчку вместо четырнадцатого в прошлом году.

Самым недорогим городом стал сирийский Дамаск, отобрав это звание у Алматы (Казахстан). В список также вошли Каракас (Венесуэла), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

В декабре 2017 года сообщалось, что Москва вернулась в топ-100 самых дорогих городов мира для иностранных граждан. Лидировала в списке столица Анголы Луанда, на втором месте оказалась столица Судана.