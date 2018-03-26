Автобус с пассажирами выехал на тротуар в центре Владивостока. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД по Приморью

Автобус с пассажирами выехал на тротуар в центре Владивостока

В результате инцидента никто не пострадал

26 марта, PrimaMedia. 42-летний водитель пассажирского автобуса DAEWOO, маршрута №29, двигаясь с ул. Суханова в сторону Уборевича во Владивостоке, не стравился с управлением и выехал на тротуар. В результате инцидента пассажиры автобуса не пострадали. На момент происшествия пешеходов на тротуаре не было, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.

Сегодня на пульт дежурного отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России Владивостоку поступило сообщение о том, что в районе ул. Уборевича, 15, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и выехал на тротуар.

На месте происшествия работает наряд дорожно-патрульной службы. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие нештатную ситуацию.

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