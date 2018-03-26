От холодов к теплу: в Приморье потеплеет до +24 °C

Завтра в Приморье потеплеет до +24 °C. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке воздух прогреется днем +6…+9 °C

26 марта, PrimaMedia. На территории Приморского края во вторник, 27 марта, ожидается потепление до +15…+24 °C, на побережье +6…+14 °C. Во Владивостоке погода без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер свежий. Температура воздуха ночью +1…+3 °C, днем +6…+9 °C, сообщает ИА PrimaMedia на портал "Примпогода".

В прошедшие выходные дни на большей территории края среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2–5 градусов. Воскресенье оказалось самым тёплым днём марта, столбики термометров поднимались до отметок +6…+16 °C, в западных районах было по-летнему тепло, +17…+21 °C.

Над краем смещался малоактивный атмосферный фронт. Слабые осадки в виде дождя и мокрого снега местами отмечались на севере края. Минувшей ночью фронтальный раздел сместился на северную акваторию Японского моря.

За фронтом в отдельных районах усилился до 12–15 м/с северо-западный ветер. Ночной температурный фон в континентальных районах края по сравнению с предыдущей ночью существенно не изменился и составил 0…−4 °C. А на юго-востоке и востоке края даже потеплело на 2–7 градусов. Во Владивостоке и пригороде обошлось без осадков.

Минимальная температура в субботу составила от +2 °C в центре до −2 °C в районе ул. Постышева. Днем более интенсивно воздух прогревался в центре (до +9 °C), а в остальных районах максимальная температура не превысила +3…+6 °C.

В ночь на воскресенье прохладнее всего (+0,5 °C) было на мысе Кунгасном. Днем в выходные воздух прогревался до +9 °C, в пригороде до +15 °C. Сегодня, 26 марта, в первой половине дня погодные условия в Приморье определяет гребень антициклона.

Во второй половине с запада к границам края подойдет теплый атмосферный фронт, который принесет очень теплую и сухую воздушную массу с Китая. Осадков не ожидается, воздух прогреется до +16…+21 °C, на побережье прохладнее, +6…+15 °C.

В западной половине края усилится ветер. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Во второй половине дня северо-западный ветер перейдет к юго-восточному и к концу дня усилится. Воздух прогреется до +8…+11 °C.

Завтра Приморский край будет находиться в теплом секторе циклонического вихря, перемещающегося с Хабаровского края на запад Охотского моря. Существенных осадков не ожидается.

Минимальная температура +1…+6 °C, на востоке, где задержится гребень антициклона, прохладнее, 0…−5 °C. Температура воздуха днем еще повысится на 1–3 градуса, до +15…+24 °C, на побережье +6…+14 °C. Во Владивостоке завтра погода без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер свежий. Температура воздуха ночью +1…+3 °C, днем +6…+9 °C.