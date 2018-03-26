"Киномания" от "Ростелекома" – это тысячи фильмов и сериалов по цене одного. Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки и роутеры – от 1 рубля в месяц в зависимости от региона

26 марта, PrimaMedia. "Ростелеком" предлагает приморцам пакет "Киномания" – коллекцию отличного кино и сериалов для всех членов семьи. Пакет включает более 20 лучших фильмовых каналов, а также ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. Тысячи фильмов и сериалов в пакете доступны по уникальной цене – за 349 рублей в месяц, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

Пакет "Киномания" могут подключить как действующие абоненты, так и те, кто только подключает услуги "Ростелекома". "Киномания" объединяет в себе всё, что нужно современной семье – отличный контент, высокоскоростной "Домашний интернет" и "Интерактивное ТВ", которое можно смотреть не только дома, но и в любом месте, где есть интернет. Также действуют специальные предложения на ТВ-приставки и роутеры – от 1 рубля в месяц в зависимости от региона.

Большинство новых пользователей выбирает "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" за возможность снова и снова испытать сильные эмоции от хорошего кино или сериала – посочувствовать, посмеяться, ужаснуться, представить себя участником захватывающего боевика или приключенческого фильма.

В пакете "Киномания" на каналах, а также в видеоподписках каждый член семьи любого возраста и увлечений обязательно найдет интересный вариант для себя лично. Причем если родители будут смотреть любимый сериал на телевизоре, то дети в то же самое время могут смотреть что-то свое на ноутбуке или смартфоне.

Итак, "Киномания" включает в себя:

дополнительный пакет "ТВОЕ КИНО" – 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая "Русский роман HD", "Дом кино", TV 1000 Action HD, "Мужское кино", "Русский детектив", "Русский бестселлер", "Еврокино", "КИНОМИКС", "Синема" и другие;

– 20 телеканалов, которые круглосуточно показывают отечественное и зарубежное кино и сериалы, включая "Русский роман HD", "Дом кино", TV 1000 Action HD, "Мужское кино", "Русский детектив", "Русский бестселлер", "Еврокино", "КИНОМИКС", "Синема" и другие; дополнительный пакет ViP Viasat Premium – шесть телеканалов высокой четкости (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat Golf HD, Viasat Nature HD/Viasat History HD), а также подписка ViP Viasat Play за 0 рублей, которая доступна как в сервисе "Видеопрокат", так и на сайте www.viasat.ru/partner;

– шесть телеканалов высокой четкости (ViP Premiere, ViP Megahit, ViP Comedy, Viasat Sport HD, Viasat Golf HD, Viasat Nature HD/Viasat History HD), а также подписка ViP Viasat Play за 0 рублей, которая доступна как в сервисе "Видеопрокат", так и на сайте www.viasat.ru/partner; подписка AmediatekaHomeofHBO – четыре телеканала (Amedia Premium, AMEDIA Hit, A1, A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также возможность пользоваться подпиской – смотреть или пересматривать лучшие сериалы планеты: "Игра престолов", "Молодой Папа", "Американская история ужасов", "Твин Пикс", "Мир Дикого Запада", "Родина", "Миллиарды", "Большая маленькая ложь" и многие-многие другие, премьеры новых сезонов – одновременно со всем миром.

"Ростелеком" занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и "Интерактивного ТВ". "Домашним интернетом" пользуется 11,9 млн, а "Интерактивным ТВ" – 4,8 млн семей по всей России. По итогам четвертого квартала 2017 года около 40% пользователей домашнего интернета и более 70% пользователей IPTV в стране обслуживает "Ростелеком".

Подключить "Киноманию" очень просто: можно оставить заявку на сайте rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-100-0-800 или зайти в ближайший центр продаж и обслуживания "Ростелекома". Заявки на подключение услуг по акции принимаются до 30 июня 2018 года.

Подключить услуги можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция "Киномания" проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции "Киномания" и акций по продаже/аренде абонентского оборудования доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.