В офисах компании "Подряд" бесплатно выдают семена овощей. Фото: предоставлено компанией "Подряд"

Акция для дачников «Справедливый урожай» стартовала во Владивостоке

В офисах компании «Подряд» бесплатно выдают семена овощей

26 марта, PrimaMedia. Ежегодная акция по бесплатной раздаче семян овощей "Справедливый урожай" сегодня началась во Владивостоке. Традиционно ее организатором выступили региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Приморском крае, депутат Законодательного собрания Приморского края Алексей Козицкий и компания "Подряд", сообщает ИА PrimaMedia.

"Справедливый урожай" — социальная акция для поддержки дачников. Экологически чистые и полезные овощи, ягоды и фрукты со своей дачи — отличное подспорье для семьи.

Акция состоит из двух этапов: выдача семян и фотоконкурс.

1 этап

26.03 — 08.04 — выдача семян

Все желающие получат бесплатный "пакет дачника" с семенами моркови, свеклы, баклажанов, капусты, огурцов и редиса. Выдают семена ежедневно, с 08.00 до 20.00, в офисах "Подряд" на ул. Жигура, 34, Партизанском пр-те, 42 и Фирсова, 2.

2 этап

01.09-30.09 — фотоконкурс

Из полученных в подарок семян нужно вырастить урожай и отправить фотографию на адрес market@podryad.tv. Самые удачные снимки выберет внутреннее жюри. Победители получат полезные для дачников призы. За первое место – сертификат на покупку садового инвентаря на 7 тысяч рублей; за второе — мультиварку; за третье – пароварку.

*Количество подарочных пакетов семян ограниченно.

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