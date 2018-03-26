"Навести мосты": в преддверии Пасхи Владивосток посетила высокая делегация из Польши

Воскресная месса во Владивостоке. Фото: Facebook Anna Schmidt-Rodziewicz

Представители польского парламента и духовенства побывали на российском Дальнем Востоке (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Высокопоставленная делегация из Польши побывала во Владивостоке в преддверии празднования главного христианского праздника – Пасхи. Представители палат парламента Польши и духовенства в сопровождении генконсула Кшиштофа Свидерека в минувшие выходные встретились с членами местного польского общества, а также приняли участие в воскресной мессе. Столь дальнюю поездку с культурной миссией и для знакомства с потомками поляков, или, по выражению гостей приморской столицы, "для наведения мостов" делегация такого уровня совершает впервые. Следующими пунктами маршрута станут Иркутск и основанное в Приангарье поляками село – Вершина, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В состав делегации вошли председатель комиссии Сейма по связям с соотечественниками Анна Шмидт-Роджевич, член Сената Артур Важоха, который также занимается вопросами поляков за рубежом, генконсул Республики Польши в Иркутске Кшиштов Свидерек и ксендз из духовной столицы польского государства – Ченстоховы – Ришард Уманьский.

Неслучайно встреча с представителями польского общества в Приморье прошла именно в эти выходные и именно в костеле – католическом приходе Пресвятой Богородицы.

"Один из главных католических праздников в Польше – Пасха (по-польски – Wielkanoc), — объяснила символизм визита в эти дни Анна Шмидт-Роджевич. – Как председатель комиссии много езжу по бывшим землям Польши и соседним с Польшей странам, где живут поляки и их потомки, – это Литва, Белоруссия, Украина. И вот впервые мы приехали в Россию, где есть наши соотечественники".

По ее словам, такая поездка планировалась давно, но ее непросто было осуществить ввиду огромных расстояний – из Польши гости добрались до Москвы и сразу направились во Владивосток. Депутат поделилась, что поездка в столь дальние края для встречи с соотечественниками (по-польски – rodacy), живущими в Приморье, стоит предпринятых усилий.

"Сейчас в Польше поднимается большой вопрос, чтобы "перекинуть мосты" между поляками, живущими на территориях, которые принадлежали когда-то Польше, и даже дальше — в России, и установить с ними контакты", — рассказала корр. ИА PrimaMedia Анна Шмидт-Роджевич.

Ксендз из духовной столицы Польши Ришард Уманьский поблагодарил Бога, что благодаря коллегам, которые его взяли с собой, он впервые добрался "в такую далекую окраину". В беседе с корр. ИА PrimaMedia Ришард Уманьский поделился, что рад приглашению господина консула, по настоянию которого и посетил Россию. "Несмотря на все трудности, нам очень хотелось встретиться с потомками поляков, живущими на этих отдаленных территориях", — сказал священник.

Сенатор Артур Важоха рассказал о работе комиссии, которую он возглавляет в Сенате Польши. В ее компетенцию входит широкий круг вопросов по связям с соотечественниками за рубежом.

"В самой Польше живет 40 млн поляков, а за рубежом еще 20 млн тех, кто признает в себе польские корни. В совокупности в мире насчитывается 60 млн поляков. Заданием комиссии является поддержание польской самоидентичности, чтобы не забывался язык, традиции и культура. Чтобы поляки, которые живут за рубежом, не забывали, что Польша – страна, которая насчитывает более чем тысячелетнюю историю", — сказал Артур Важоха.

Польское общество в Приморье не носит официального характера. Это неформальное объединение потомков поляков и людей, интересующихся польской культурой, которое иногда проводит различные мероприятия: вечера польской музыки и песни, выставки.

Предпасхальная встреча. Фото: ИА PrimaMedia Предпасхальная встреча. Фото: ИА PrimaMedia Предпасхальная встреча. Фото: ИА PrimaMedia Месса в вербное воскресенье. Фото: Анна Шмидт-Роджевич 1 / 4

Сенатор отметил, что во Владивостоке ощутил себя "в малой Польше", так как сразу оказался в польскоязычной среде, в кругу соотечественников. И даже стол, накрытый по случаю предпасхальной встречи, свидетельствовал о том, что не забыты традиции. Он уточнил, что не всегда складывались благополучно отношения между странами, но то, что удается сохранить культуру, очень трогательно и волнующе. А на столе, меж тем, стояли вареники с вишней, блюда из тушеной капусты и пироги. За этим простым и традиционным ужином участники встречи продолжили знакомство, предварительно обменявшись символическими подарками.

По признанию гостей, Владивосток им понравился, хотя времени было не так много, чтобы познакомиться с приморской столицей совсем близко. Тем не менее, Владивосток, по их оценке, на первый взгляд – красивый портовый город европейского типа. В вербное воскресенье, 25 марта, делегация приняла участие в мессе, которая прошла в костеле.

Следующим пунктом их общественно-культурного рабочего визита станет Иркутск. И, как рассказала Анна Шмидт-Роджевич, планируется посетить село Вершина на речке Ида в Иркутской области. Его основали шестьдесят семей из Петрковской губернии российского Царства Польского больше ста лет назад. В Приморье, надо сказать, тоже есть село с польскими корнями. Село Безверхово в Хасанском районе в 1879 году было основано двумя иностранцами – финном Фридольфом Геком и польским дворянином по происхождению Михаилом Янковским (Михал Матеуш Янович). Последний оказался в Приморье после каторги в Сибири в составе научной экспедиции по Забайкалью других поляков – зоолога и географа Бенедикта Дыбовского и исследователя Байкала, зоолога Виктора Годлевского.