Общество. 14:20

Контролерам дадут право требовать документы у «зайцев»

Россияне могут посчитать такое нововведение за ущемление своих прав и свобод

26 марта, PrimaMedia. Контролеров могут наделить правом проверять паспорта у граждан для ускорения оформления штрафов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Об этом пишет портал iz.ru со ссылкой на заявление в Минтрансе.

На данный момент правом проверять документы обладают только сотрудники полиции.+

Для того, чтобы выписать штраф за безбилетный проезд, контролеры должны составить постановление о нарушении или протокол, но оба случая требуют от нарушителя предоставления своих паспортных данных.

В случае отказа нарушителем, его необходимо доставить в отделение полиции, где он обязан предоставить свои данные. Такие правила сильно замедляют процесс выписки штрафа.

Получив право на проверку документов, контролеры смогут эффективнее выполнять свою работу.

Как отмечают эксперты, россияне могут посчитать такое нововведение за ущемление своих прав и свобод.

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