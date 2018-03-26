Пожар как в Кемерово может произойти в любом торговом центре Владивостока

Пламя. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Большинство из них являются объектами малого бизнеса, а потому свободны от проверок МЧС

26 марта, PrimaMedia. Пожарная безопасность посетителей торгово-развлекательных центров во Владивостоке полностью лежит на плечах предпринимателей, и никто не исключает, что трагедия, подобная кемеровской, не произойдет в одном из них. Сотрудники МЧС не имеют законной возможности проводить проверки ТРЦ, так как львиная доля из них является объектами малого предпринимательства, а, следовательно, в отношении них действуют надзорные каникулы, сообщает ИА PrimaMedia.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. По имеющимся данным, погибли 37 человек, среди них девять детей. Пострадали 45 человек, пропавшими без вести числятся 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв — это один из самых крупнейших пожаров в России.

Тот торговый центр не проверялся пожарным надзором из-за того, что является объектом малого бизнеса и в отношении него действуют надзорные каникулы. Как пояснил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, подобная ситуация складывается и в Приморье, и во Владивостоке в частности.

"Наши взаимоотношения с торговыми центрами вышли на другой уровень. Сейчас сами предприниматели понимают, что им необходимо предпринять те или иные шаги в рамках противопожарной безопасности, потому как это финансовые потери и возможный колоссальный ущерб, ответственность – они отвечают за свою собственность", — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

Не участвует МЧС даже при введении объекта в эксплуатацию.

По словам источника, в каждом ТРЦ есть люди, ответственные за пожарную безопасность. И вот их-то и инструктируют по различным вопросам инспекторы пожбезопасности.

"Да, мы не можем проверять их законно, но работа в Приморском крае с собственниками проводится – консультативная. Администрации ТРЦ понимают необходимость этих действий, мы уже обжигались однажды. Жизнь учит", — подчеркнули в МЧС.

В ведомстве уточняют, что никоим образом не нарушают законные права предпринимателей, впрочем как и права посетителей на безопасность. Правда, практически никто не жалуется на отсутствие пожарных гидрантов, схем эвакуации или огнетушителей. Да и на памяти сотрудников МЧС по Приморскому краю нет случая, когда в ТРЦ Владивостока проводились бы учебные эвакуации, как это практикуется в образовательных учреждениях. Оно и понятно – это материально невыгодно ни собственнику, ни арендаторам.

Напомним, события 12-летней давности, когда в здании "ПромстройНИИпроекта" на проспекте Красного Знамени, 59, во Владивостоке произошел крупный пожар, трудно вспоминать и сейчас. Сотрудники расположенных в здании офисов, пытаясь спастись от огня, выпрыгивают с верхних этажей, очевидцы ищут картонные коробки, чтобы устроить импровизированную подушку под окнами, а пожарные машины не могут проехать к месту трагедии из-за припаркованных машин. Погибло 9 человек.