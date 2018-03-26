Совфед готовит доклад о попытках вмешательства в российские выборы

Речь идет о призывах к бойкоту голосования, организованных электронных атаках на информационные ресурсы

26 марта, PrimaMedia. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов владеет информацией о многочисленных попытках зарубежного вмешательства в ход голосования на прошедших выборах президента России, сообщило РИА "Новости", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

По словам сенатора, речь идет о призывах к бойкоту голосования, организованных электронных атаках на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии, а также о непосредственных информационных атаках на избирателей в Сети. Андрей Климов пообещал представить "тысячи фактов разрозненного вмешательства".

Сенатор уточнил, что активные попытки помешать российским избирателям принять участие в голосовании на Украине также можно считать вмешательством в ход избирательном процесса. Согласно информации законодателя, порядка 65 тысяч россиян так и не смогли проголосовать из-за незаконных действий киевских властей.

Андрей Климов также сообщил, что 3 апреля комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета проведет круглый стол с участием экспертов, на котором обсудит предварительные итоги кампании.

Уже к началу мая верхняя палата парламента представит официальный доклад, в котором отобразят факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента. По словам сенатора, "таких вмешательств мы насчитали около 10 видов".

Ранее с аналогичными заявлениями также выступил и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По словам Косачева, на ход голосования пытались оказать влияние неправительственные организации и "финансируемая из-за рубежа" несистемная оппозиция.