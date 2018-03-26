Общество. 14:50

Цукерберг потратил деньги на извинения за утечку данных пользователей Facebook

Для этого он купил рекламу в национальных газетах Великобритании

26 марта, PrimaMedia. Глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями сервиса за утечку данных, которая произошла в 2014 году. Для этого Цукерберг купил рекламу в национальных газетах Великобритании, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Об этом сообщает сайт Mirror.

"Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием. Мне жаль, что мы не можем этого изменить. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы быть уверенными в том, что это снова не повторится", — Марк Цукерберг.

Цукерберг выкупил рекламные полосы в нескольких британских газетах, чтобы извиниться перед пользователями социальной сети. Объявление напечатано простым черным текстом на белом фоне и сопровождается небольшим логотипом Facebook.

Скандал вокруг соцсети разгорелся после того, как британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей, чтобы создать алгоритм анализа политических взглядов избирателей.

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