Один из находящихся на свободе «приморских партизан» вновь оказался в СИЗО

Алексей Никитин. Фото: Константин Васильев, ИА PrimaMedia

Суд изменил меру пресечения в отношении Алексея Никитина

26 марта, PrimaMedia. После 1,5 лет относительной свободы один из освобожденных в 2016 году так называемых "приморских партизан" Алексей Никитин вновь оказался в СИЗО. В отношении него принято решение об изменении меры пресечения, сообщила ИА PrimaMedia пресс-секретарь Приморского краевого суда Виктория Ковалева,

Третий судебный процесс над "приморскими партизанами" продолжается уже более года. Сейчас стороны закончили представлять доказательства по уголовному делу и приступили к прениям.

"Приморский краевой суд изменил меру пресечения одному из подсудимых — Алексею Никитину — с подписки о невыезде на заключение под стражу", — уточнила Ковалева.

Напомним, 28 апреля 2014 года суд признал собранные следственными органами доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора группе жителей Кировского района, известных как "кировская банда" или "приморские партизаны": Александру Ковтуну, Вадиму Ковтуну, Роману Савченко, Максиму Кириллову, Владимиру Илютикову и Алексею Никитину. Но в июле 2016 года присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт по одному из эпизодов дела. После чего Алексея Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда.

Верховный суд РФ в конце 2016 года удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил оправдательный приговор. Дело было направлено на новое рассмотрение в Приморский краевой суд. Между тем, все это время Вадим Ковтун и Алексей Никитин находились под подпиской о невыезде.