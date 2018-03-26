Без пафоса, строго по делу: о чем главный телеканал края говорил с приморцами 18 марта

Спутниковая антенна. Фото: ИА PrimaMedia

В рамках специального проекта ИА PrimaMedia рассказывает о сегодняшнем дне ОТВ-Прим, его сотрудниках, проектах и планах на будущее

26 марта, PrimaMedia. 80-летие Приморского края, которое мы отмечаем в этом году, совпало еще с одной знаковой для региона датой: 20 лет назад был учрежден краевой телеканал ОТВ-Прим, чья ежедневная и круглосуточная аудитория составляет 91% населения Приморья. В рамках своего специального проекта "ОТВ-Прим: 20 лет в эфире" ИА PrimaMedia предложит вниманию читателей серию материалов о сегодняшнем дне главного краевого ТВ, его людях и проектах. И первый материал – о том, как десятки сотрудников приморского телеканала провели День выборов президента РФ, к чему это привело и что по этому поводу думают эксперты.

Проверка на прочность в штатном режиме

18 марта, в День выборов, половина коллектива краевого канала – а это около 70 сотрудников – провела на рабочем месте. В освещении хода голосования в Приморье (и не только) участвовали и творческие работники, и продюсеры, и технические службы, и даже уборщицы – студию ОТВ-Прим в этот день посетило множество гостей-экспертов, а день выдался теплый и слякотный.

Многие штатные и внештатные сотрудники канала работали в этот день, что называется, "в полях" — делали прямые включения из районов края, краевой Избирательной комиссии и даже из-за рубежа, где голосовали граждане РФ.

— Я бы не сказал, что 18 марта было для нас проверкой на прочность, поскольку в принципе масштабные прямые эфиры – это для нас совсем не новая история, были у нас и многочасовые марафона, и трансляции спортивных и массовых мероприятий, — комментирует главный редактор ОТВ-Прим Евгений Подтергера. – Вместе с тем работа на выборах – естественно, очень ответственная, требует определенных навыков – в том числе и юридических — у всего коллектива. В этот день я отсматривал эфиры федеральных каналов и могу сказать, что мы выглядели, мягко говоря, не хуже – с точки зрения информирования населения, различных форм и способов подачи информации.

Помимо актуальной информации о явке и комментариев экспертов о ходе голосования, в пяти выпусках информационно-аналитической программы "Панорама" 18 марта "на связь" выходили сотрудники канала с шести территорий края (Кавалерово, Дальнегорск, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Лучегорск) и из трех зарубежных стран (КНР, Таиланд, Кипр), где находящиеся там россияне также выбирали в этот день президента РФ.

Кроме того, краевой канал организовал прямые включения из военных частей, с рыбопромысловых судов, находящихся в промысловой экспедиции, из учреждений здравоохранения, СИЗО, кампуса Дальневосточного федерального университета.

— На подготовку выборного марафона 18 марта ушла неделя — работали продюсеры, готовили "точки" для прямых эфиров, аккредитацию для работы на выборах получила вся компания, — рассказывает главред ОТВ-Прим. – Подготовка – подготовкой, но в сам день выборов не обошлось и без форс-мажоров, которые впрочем, на нашем вещании никак не отразились. Сначала, например, у нас "упал" телевещательный спутник, сбой устранили оперативно. А потом в центре Владивостока, как вы помните, отключили электричество, так что с выпуском на 15.00 часов мы выходили с дизель-генератора. Это были серьезные стрессовые ситуации, но только не для нашего зрителя – вещание не прерывалось ни на минуту.

По оценке эксперта регионального медиа-рынка, доцента Высшей школы телевидения ВГУЭС Андрея Калачинского, региональные электронные СМИ показали не только хороший "количественный" результат в освещении дня голосования, но и достойный уровень качества информационной работы.

— Я с удовольствием увидел, что региональные телеканалы – и прежде всего ОТВ-Прим – 18 марта были очень хорошо представлены в эфире, весь день велась трансляция самых важных событий, мнений, комментариев, небольших интервью. И все это было в очень хорошей тональности – без нагнетания, без излишнего пафоса, без ненужного воодушевления. Хорошая информационная работа, — резюмирует эксперт.

Донесли до людей

Приморский край и традиционно "протестный" Владивосток, между тем, показали 18 марта как достаточно высокую активность избирателей, так и поддержку Владимиру Путину.

Явка в Приморье, напомним, ставила 61,24% избирателей, за действующего президента РФ отдали свои голоса 65,26% принявших участие в голосовании (589 384 человек в абсолютных цифрах, на 150 тысяч больше, чем в 2012 году). На участки во Владивостоке пришло 57,37% избирателей городского округа. При этом в краевой столице также улучшился результат Путина: 6 лет назад его результат составил 47,01%, а в 2018-м Путина во Владивостоке поддержало уже 64% голосовавших. К слову, лидеры голосования за Владимира Путина в муниципалитетах Приморья — Дальнереченский район (74,72%), Ханкайский район (71,14%), Чугуевский район (71,07%), Октябрьский район (70,32%), Уссурийск (69,84%), Хорольский район (69,74%), Артем (69,73%) и Анучинский район (69,29%).

— Одним из главных видимых отличий завершившейся президентской кампании от выборов 2012 года стал мощный позитивный информационный фон, поддерживаемый как через новые медиа, так и через традиционные СМИ. И если в крупных городах за формирование позитивного информационного фона в основном отвечали электронные СМИ и социальные сети, то в краевой глубинке в качестве инструмента государственной пропаганды выступила старая добрая печатная пресса и краевые телеканалы, — комментирует политолог, сооснователь "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Сергей Гребенюк. — Особо хотелось бы отметить телеканал ОТВ-Прим, сумевший достаточно оперативно наладить включения из "края", обеспечив целостность информационного пространства региона. Конечно, не все способы мобилизации электората уместны для традиционных СМИ, они ограничены форматом и предпочтениями аудитории, но со своей задачей – донести до людей информацию о выборах и их значимости – они справились, на мой взгляд, достаточно хорошо.

В признании роли краевых СМИ в увеличении активности избирателей в регионе с коллегой согласна политический обозреватель, организатор "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Ольга Кишаковская.

— Во многом благодаря СМИ эта кампания была более или менее насыщенной и интересной. Приморские СМИ старались насытить информационное пространство комментариями, разъяснениями, предоставлением своих площадок для представителей кандидатов. Конечно, не хватало настоящих, живых дебатов. Настоящие дебаты, жаркие дискуссии проводил "Тихоокеанский дискуссионный клуб", но это было неформально, с выходом в соцсети, а не в эфир. Региональные СМИ, конечно же, ограничены в творчестве унифицированными форматами, прописанными законодательством. Тем не менее, на мой взгляд, коллеги кампанию отработали хорошо. Позицию о том, что ходить на выборы нужно, донесли. В день голосования важна была оперативность и информирование о том, что происходит — в режиме и онлайн, и нон-стоп. Канал ОТВ-Прим вел прямую трансляцию с включениями из районов и с оперативными комментариями экспертов. Получился настоящий марафон. Хорошая практика, — считает госпожа Кишаковская.

А что коллеги?

Евгений Оленев, заместитель директора филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток", начальник службы информационных программ:

— Местные средства массовой информации, как я считаю, стали взрослее. Вспоминаю прежние компании, когда все были очень падки на "желтизну", и любая попытка какого-нибудь вброса иил просто конфликта на участке тут же массово тиражировалась и затем подхватывалась в Москве. В эту кампанию все было спокойно, история в Артеме и откровенный фейк в Находке вызвали очень адекватную реакцию СМИ. Средства массовой информации занимались делом, а не на вентилятор что-то набрасывали. Эти выборы показали, что и народ повзрослел – судя по явке – и СМИ вместе с народом.