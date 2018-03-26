Траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявят в ближайшие дни. Фото: ИА PrimaMedia

Спасатели не теряют надежд спасти тех, кто остается пропавшим без вести

26 марта, PrimaMedia. Траур по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово будет объявлен в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 26 марта, заявил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Сейчас мы надеемся, что удастся спасти кого-то из тех, кто остается пропавшим без вести. На это нацелена вся работа. А по тем людям, которые погибли, в ближайшие дни будет объявлен траур", — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что на четвертом этаже ТЦ были найдены тела 37 человек. Еще 64 числятся пропавшими без вести, из них 40 — дети.

При этом пожар на третьем этаже здания не дает возможности провести полноценную спасательную операцию.