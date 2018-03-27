Из-за нехватки денег на ремонт по всему Приморью заморозят газопроводы

Без капремонта сети использовать нельзя, поскольку вышел срок эксплуатации

27 марта, PrimaMedia. Объявления от ОАО "Приморский газ" о том, что скоро газовые сети будут заморожены из-за нехватки денег на капитальный ремонт, появились в населенных пунктах Приморского края. Через несколько месяцев газа лишатся сотни абонентов в Уссурийске, Дальнереченске, Лесозаводске, Михайловке, Покровке, Черниговке и др. По словам представителя ОАО "Приморский газ", это произойдет потому, что администрация Приморского края не закладывает средства на капитальный ремонт в программу газификации региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Ровно 23 года исполнится в 2018 году с момента принятия первой программы газификации Приморья, которой не дано было воплотиться в жизнь. С тех пор на краевом и федеральном уровне был принят не один и не два программных документа, посвященных обеспечению жителей Приморья дешевым голубым топливом, произошли значительные перестановки в краевой администрации, Владимир Путин официально запустил построенный газопровод "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", но планируемые результаты не достигнуты. Тем временем, пока все внимание обращено на новую магистраль и строительство сетей, мало говорят о старых советских газопроводах, которые были построены еще до начала газификации региона и до сих пор обслуживают население Приморья. Они выполняют свою функцию со времен СССР; в этом году многие из них выведут из эксплуатации из-за отсутствия денег на капремонт.

Как рассказал источник агентства в ОАО "Приморский газ", отремонтировать необходимо несколько десятков километров газопровода. Около девяти – в Уссурийске, два в Покровке и Хороле, один – в Пограничном, около 600 метров труб в Кировском и Камне-Рыболове – всего около 25 километров труб. По его словам, ремонт одного километра стоит 1,5 млн рублей. Чтобы привести в порядок все неисправные сети края, необходимо около 30 млн, но на их ремонт из бюджета выделяется гораздо меньшая сумма.

– В 2017 году на капитальный ремонт подземного газопровода в бюджете края было заложено миллион с лишним. Средств хватит на 700 метров трубопровода по Уссурийску в этом году. Остальные станции, видимо, будут заморожены, пока не решится вопрос с финансированием. Насколько я знаю, газовики бывают в администрации через день, и все ответственные лица в курсе. О том, что сети требуют ремонта, идут разговоры уже три года. Бывший губернатор присылал в компанию письмо, где говорилось красивыми словами о том, что развитие газоснабжения в Приморском крае не предусматривает проведение капитальных ремонтов газовой сети, – рассказал один из сотрудников ОАО "Приморский газ".

Как подтвердили ИА PrimaMedia в администрации края, чиновники знают о ситуации с неисправным оборудованием:

"Как сообщили в департаменте энергетики, такая проблема есть, так как срок службы газопроводов – 30 лет, а построены они в 70-х годах. В настоящее время в тарифе на газ недостаточно средств на реконструкцию газопровода, поэтому "Приморский газ" в рамках своей инвестпрограммы вкладывает столько, сколько может. К тому же сейчас ужесточились требования и к газовому оборудованию и к самим домам, где оно установлено, поэтому стараются менять газ на электричество. В рамках этого предусмотрено увеличение пропускной способности электросетей, повышению надёжности оборудования", – сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Трубопроводы, которые выводят из эксплуатации, построены в 70-80 годах прошлого века. Без капитального ремонта их использование запрещено, экспертная организация также дала свое заключение ОАО "Приморский газ" об их неработоспособности. По словам мастера участка из Черниговки Елены Лаврентьевой, трубы использовать действительно опасно – за последние годы только в ее поселке произошло множество мелких порывов.

– Газопроводы имеют срок службы 25 лет, а по краю и 40 лет могут использоваться. Я работаю "в газе" 34 года, капитального ремонта ни разу не проводилось. Хотя у нас районный центр. Это пять рабочих станций, несколько микрорайонов, 400 квартир. Что будет происходить дальше? У нас газ привозной, сейчас он закончится в емкостях, привозить его больше не будут до проведения ремонта, и вопрос, будет ли он вообще. До 1 июня решено провести консервацию – выжечь то, что есть, и закрыть станции, пока не появится возможность для ремонта, – рассказала Елена Лаврентьева.

По словам специалиста, ситуация бьет по потребителям, многие из которых по требованию самих газовиков регулярно вкладываются в оборудование – ставят счетчики и обновляют плиты. Как посчитала Елена Лаврентьева, в Черниговке у 80% абонентов стоят новые газовые печи, которые люди считают удобными.

– Жители не хотят электроплиты, это достаточно большие вложения, которые им не по доходам. Они собираются создавать инициативную группу, обратились в местную прессу. Я тоже УК поставила в известность, они за голову взялись. Дома проектировались под газификацию, электроплиты там не предусмотрены, они и так устали менять проводку, которая не справляется. Что касается меня, после консервации оборудования сотрудники будут сокращены или отправлены в длительный отпуск. Меня это коснется в том числе, – рассказала Елена Лаврентьева.

Напомним, что в январе 2018 года рио губернатора Андрей Тарасенко утвердил региональную программу "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2017-2021. Общий объем финансирования составит 55,7 млрд руб. Финансирование программы будет идти из средств консолидированного бюджета: 944,1 млн руб. – из казны Приморского края, 54,7 млрд руб – из внебюджетных источников.

Согласно паспорту программы, в 2018 году в Приморье прогнозируется строительство 12,2 км газопроводов-отводов и ГРС, 33,6 км и 90,7 км внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов соответственно, но не предусмотрены ремонты старых сетей. Также планируется перевести 19 котельных на природный газ и обеспечить голубым топливом 6 населенных пунктов.