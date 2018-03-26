Картотека. Фото: Антон Балашов

ВТБ Медстрахование: в 2017 году число процедур по вакцинации детей увеличилось в 2,2 раза

Наибольшее количество процедур пришлось на введение вакцин против краснухи, кори, полиомиелита и эпидемического паротита и вакцины АКДС

26 марта, PrimaMedia. В 2017 году детям, застрахованным в компании ВТБ Медицинское страхование в г. Москве, в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) было проведено более 320 тысяч бесплатных процедур по вакцинации, что в 2,2 раза больше по сравнению с показателем 2016 года. Общая сумма оказанных услуг увеличилась до 13,4 млн рублей (в 2016 году – 5,6 млн рублей), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Наибольшее количество процедур пришлось на введение АКДС вакцины (против коклюша, столбняка и дифтерии), вакцин против краснухи, кори, полиомиелита и эпидемического паротита.

"Во всех регионах нашей страны в рамках государственной программы ОМС проводится плановая вакцинация детей. Прививки помогают защитить здоровье от серьезных болезней, а также предотвратить их негативные последствия. Наша страховая компания контролирует качество прививок, которые ставятся нашим маленьким клиентам, а также оказывает родителям всяческую консультационную поддержку", — прокомментировала генеральный директор ВТБ Медицинское страхование Елена Белоусенко.

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