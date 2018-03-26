Владивосток, готовься: в 2018 году продолжится демонтаж рельсов на Светланской. Фото: ИА PrimaMedia

Ремонт дорог пройдет по программе "Безопасные и качественные дороги"

26 марта, PrimaMedia. Десять дорожных участков Владивостока будут отремонтированы по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. Соответствующую корректировку бюджета города одобрил профильный комитет Думы Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.

458,8 млн рублей будут вложены в дороги Владивостока по программе БКД. Об этом в рамках заседания комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам сообщила вице-мэр Наталья Зубова.

"На дорожную деятельность местного значения по программе поступило 183 млн из регионального бюджета и 230 млн из федедерального. Всего 413,770 млн рублей, плюс городские средства в размере 45 млн рублей. Таким образом всего по программе БКД предусмотрено 458,8 млн рублей", — сообщила Наталья Зубова.

Директор управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Леонид Вильчинский доложил, что в рамках программы предусмотрен капитальный ремонт десяти участков дорог города.

"Это в том числе Светланская, Нижнепортовая, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Карьерная. Университетский проспект будем продолжать приводить в порядок накануне ВЭФ. Делаем еще одну стоянку в районе Приморского океанариума. В том году по программе отремонтировано 7 улиц, в этом году 10 улиц", — сообщил Вильчинский.

Он подчеркнул, что ремонт включает в себя не только асфальтирование, но и замену основания дороги, ремонт коммуникаций, установку новых люков и ливневок, замену бордюрного камня и лееров.

Что касается улицы Светланской, то в 2018 году запланировано продолжение работ прошлого года — демонтаж трамвайных путей и капремонт дорожного полотна от остановки "ДВПИ" до поворота с "Авангарда" в сторону Шефнера.

Напомним, программа БКД рассчитана до 2020 года. Управление дорог и благоустройства уже занимается формированием перечня новых объектов, которые будут отремонтированы в следующем, 2019 году.