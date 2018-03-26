Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" ликвидирован. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ликвидирован. Огнеборцы проливают конструкции

Уже четырнадцать часов в столице Кузбасса огнеборцы ведут работы по ликвидации крупного пожара в торгово-развлекательном центре

26 марта, PrimaMedia. Крупнейший пожар в Кемерово почти ликвидирован. К работам привлечены более 500 сотрудников МЧС России, в том числе группировки Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, Сибирского регионального центра, подразделения Новокузнецкого, Кемеровского и Прокопьевского ВГСО, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области и подчинённых подразделений, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

На место происшествия дополнительно направлены аэромобильные группировки из Новосибирской и Томской областей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на данный момент осуществляется проливка участков обрушений, а также разбор строительных конструкций и завалов. Организованы мероприятия по отгрузке и вывозу строительного мусора и конструкций с места проведения работ.

Замглавы МЧС Владлен Аксенов отметил, что в здании по-прежнему остались очаги тления в отдельных помещениях. Он также добавил, что два из трех кинозалов обвалились с четвертого на третий этаж

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