Тепловые вентили. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

«Примтеплоэнерго»: переворота как бы нет, но неопределенностей хоть отбавляй

Коллектив предприятия письменно выступил с просьбой вернуть на место директора, проработавшего два дня

26 марта, PrimaMedia. Ведущее энергетическое предприятие Приморья "Примтеплоэнерго" оказалось в неопределенности относительно нового руководства. Только что назначенного директора Александра Патрина отстранили от дел после двух дней работы, пояснив коллективу, что назначение на этот пост будет проводиться по конкурсу. Профсоюз обратился к профильному вице-губернатору с письменной просьбой доверить Патрину управление предприятием, сообщает ИА PrimaMedia.

19 марта работникам "Примтеплоэнерго" в качестве нового гендиректора КГУПа представили хорошо им известного Александра Патрина. Именно он возглавлял предприятие в период губернаторства Сергея Дарькина, а именно с 2008-го по 2012 год. Опыта у него было достаточно, тем более для выведения "Примтеплоэнерго" из экономически сложной ситуации. Но после двух дней работы Патрина неожиданно отстранили от работы, заявив, что придется пройти конкурсный отбор.

Профсоюз предприятия настаивает на том, что пост остался именно за Патриным. Об этом говорится в письме на имя вице-губернатора Гагика Захаряна, курирующего топливно-энергетическую сферу в крае.

"Конфликта у профсоюза с руководством нет, — пояснила председатель краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь. — Свою позицию мы изложили в письме, вскоре должна состояться моя встреча с вице-губернатором. По последним данным, конкурс на вакантную должность директора "Примтеплоэнерго" откладывается – его должны были провести 2 апреля, а сейчас сроки сдвинулись на неопределенное время".

Напомним, кадровые перестановки в "Примтеплоэнерго" начались после ухода с поста Алены Григорьевой, которую арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. До последнего должность руководителя краевого предприятия занимал бывший мэр Балтийска Федор Ярошевич, попросивший освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Сейчас обязанности врио выполняет его первый заместитель — 32-летний москвич Александр Шубенков. Кстати, по словам источников агентства, он может составить конкуренцию Александру Патрину в конкурсном отборе.

Кстати, Ярошевич в конце минувшей недели выступил с просьбой не спекулировать на тему кадровых перестановок в "Примтеплоэнерго" и сбора подписей в поддержку тех или иных возможных кандидатов на должность генерального директора. "Назначение на должность и освобождение от должности директора краевого государственного унитарного предприятия – это исключительная прерогатива губернатора Приморья", — сказал он.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Экс-главу "Примтеплоэнерго" отпустили под подписку о невыезде

Фёдор Ярошевич: сбор подписей в пользу возможных директоров "Примтеплоэнерго" — спекуляции

Проверенный кадр времен Дарькина возвращается на пост гендиректора "Примтеплоэнерго"

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Приморье на пороге кадровой катастрофы в образовательных учреждениях

23 марта, 17:45

Фёдор Ярошевич: сбор подписей в пользу возможных директоров «Примтеплоэнерго» - спекуляции

23 марта, 17:20

Проверенный кадр времен Дарькина возвращается на пост гендиректора «Примтеплоэнерго»

20 марта, 13:00

Соратник Миклушевского покинул пост главы Контрольно-счетной палаты Приморья

28 февраля, 12:55

Сильный муниципалитет – сильное Приморье: во Владивостоке обсудят ситуацию на местах

26 февраля, 18:55

Картина дня

Владивосток, готовься: в 2018 году продолжится демонтаж рельсов на Светланской

19:30

Маленького тюлененка выловили из мазута и мусора в центре Владивостока

10:45

Самострой в Гайдамакском сквере Владивостока стал законной резиденцией консула Малайзии

14:45

Пожар как в Кемерово может произойти в любом торговом центре Владивостока

15:05

Один из находящихся на свободе «приморских партизан» вновь оказался в СИЗО

10:10

Красиво жить не запретишь: руководство колледжа в Приморье покупает Lexus за 3,2 млн
Участники Союза журналистов России познакомились с любимым городом Путина в Приморье
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia