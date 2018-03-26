«Примтеплоэнерго»: переворота как бы нет, но неопределенностей хоть отбавляй

Тепловые вентили. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Коллектив предприятия письменно выступил с просьбой вернуть на место директора, проработавшего два дня

26 марта, PrimaMedia. Ведущее энергетическое предприятие Приморья "Примтеплоэнерго" оказалось в неопределенности относительно нового руководства. Только что назначенного директора Александра Патрина отстранили от дел после двух дней работы, пояснив коллективу, что назначение на этот пост будет проводиться по конкурсу. Профсоюз обратился к профильному вице-губернатору с письменной просьбой доверить Патрину управление предприятием, сообщает ИА PrimaMedia.

19 марта работникам "Примтеплоэнерго" в качестве нового гендиректора КГУПа представили хорошо им известного Александра Патрина. Именно он возглавлял предприятие в период губернаторства Сергея Дарькина, а именно с 2008-го по 2012 год. Опыта у него было достаточно, тем более для выведения "Примтеплоэнерго" из экономически сложной ситуации. Но после двух дней работы Патрина неожиданно отстранили от работы, заявив, что придется пройти конкурсный отбор.

Профсоюз предприятия настаивает на том, что пост остался именно за Патриным. Об этом говорится в письме на имя вице-губернатора Гагика Захаряна, курирующего топливно-энергетическую сферу в крае.

"Конфликта у профсоюза с руководством нет, — пояснила председатель краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь. — Свою позицию мы изложили в письме, вскоре должна состояться моя встреча с вице-губернатором. По последним данным, конкурс на вакантную должность директора "Примтеплоэнерго" откладывается – его должны были провести 2 апреля, а сейчас сроки сдвинулись на неопределенное время".

Напомним, кадровые перестановки в "Примтеплоэнерго" начались после ухода с поста Алены Григорьевой, которую арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий. До последнего должность руководителя краевого предприятия занимал бывший мэр Балтийска Федор Ярошевич, попросивший освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Сейчас обязанности врио выполняет его первый заместитель — 32-летний москвич Александр Шубенков. Кстати, по словам источников агентства, он может составить конкуренцию Александру Патрину в конкурсном отборе.

Кстати, Ярошевич в конце минувшей недели выступил с просьбой не спекулировать на тему кадровых перестановок в "Примтеплоэнерго" и сбора подписей в поддержку тех или иных возможных кандидатов на должность генерального директора. "Назначение на должность и освобождение от должности директора краевого государственного унитарного предприятия – это исключительная прерогатива губернатора Приморья", — сказал он.