Школы и детсады Владивостока массово проверят после трагедии в Кемерово. Фото: ИА PrimaMedia

Школы и детсады Владивостока массово проверят после трагедии в Кемерово

Мероприятия будут направлены на соблюдение требований противопожарной безопасности

26 марта, PrimaMedia. Внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности поручил провести глава города Виталий Веркеенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Вопрос пожарной безопасности первым обсудили на планерном совещании администрации Владивостока под руководством главы города сегодня, 26 марта. Трагедия в торгово-развлекательном центре в Кемерово потрясла всю страну, необходимо сделать все, чтобы не допустить ее повторения, подчеркнул Виталий Веркеенко.

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"Страшная трагедия. Глубоко соболезную родным и близким ушедших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Необходимо усилить работу в части обеспечения пожарной безопасности во Владивостоке, провести внеплановую проверку школ и детских садов во Владивостоке, принять все необходимые дополнительные меры", — поручил глава Владивостока профильным замам.

Виталий Веркеенко поручил отработать оперативное взаимодействие с профильными службами в случае возникновения внештатных ситуаций, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.

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