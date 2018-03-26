Жители Владивостока нашли на Светланской погибшего вальдшнепа

Вальдшнеп, случайно залетевший во Владивосток. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Птица застряла в проволоке, когда вернулась из теплых краев (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Жители Владивостока обнаружили лесную птицу вальдшнепа, которая погибла, застряв в проволоке в центре города, в одном из дворов на улице Светланской. По словам орнитолога Олега Бурковского, в марте в Приморье идет активная миграция птиц. Некоторые особи в поисках пищи залетают в город, где могут погибнуть из-за ослабленного состояния после перелета или испугавшись подсветки и автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia.

"Иногда в период миграции находим подранков и ослабленных птиц. Это нормальная ситуация. Ослабленные птицы попадают в город, потому что корма в лесах еще не много, пытаются выжить. Какой-то процент из них погибает. Первые птицы летят на разведку в неизвестные места, иногда в город, где бьются об стекла, фонари и машины. Вальдшнеп – ночная птица, скорее всего он прилетел в город на свет", – рассказал орнитолог Олег Бурковский.

Вальдшнеп, случайно залетевший во Владивосток. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Вальдшнеп, случайно залетевший во Владивосток. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Отметим, что с приходом весны в Приморье вернулись перелетные птицы. Уже прилетели жаворонки и трясогузки, утки и цапли, скоро в Приморье появятся дрозды. Кроме того, в мае, когда начнется активное цветение, во Владивостоке можно будет встретить мухоловок и белоглазок, кормящихся нектаром.

Справка. Вальдшнеп – небольшая птица семейства бекасовых, гнездящаяся в умеренном и субарктическом поясе Евразии. На большей части ареала перелётная птица, ведёт скрытный ночной образ жизни. Живет в старых влажных лиственных или смешанных лесах с пустошами и перелесками. Обычно ведёт одиночный образ жизни, хотя иногда сбивается в небольшие свободные группы. Объект спортивной охоты.