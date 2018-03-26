Общество. 17:25

Новейшие истребители Су‐35С впервые перебазировались на южные Курилы

После выполнения учебных заданий экипажи вернулись обратно

26 марта, PrimaMedia. Летчики‐истребители из Хабаровского края на учениях впервые перебазировались на запасной аэродром, который находится на Курилах, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"Пара новейших истребителей Су-35С выполнила перелет из пункта постоянной дислокации в Хабаровском крае на военный аэродром "Буревестник" на остров Итуруп",— сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Летчики пролетели более двух тысяч километров. После выполнения учебных заданий экипажи вернулись обратно. В ходе учений отрабатывались навыки по охране воздушных рубежей страны, также военные совершенствовались в летной подготовке.

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