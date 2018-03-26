Ямы на улице Снеговой во Владивостоке залатают до конца недели

Мэр распорядился не ждать, пока заработают спецзаводы, а пустить в дело холодный асфальт

26 марта, PrimaMedia. Участок дороги по улице Снеговой от остановки общественного транспорта "Камская" до "Таксопарка" отремонтируют до конца текущей недели. Такое поручение дал глава Владивостока Виталий Веркеенко на еженедельном совещании с руководителями органов администрации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

"Ямы на дороге по улице Снеговой провоцируют транспортные заторы, а также дорожно-транспортные происшествия", — доложил в ходе совещания начальник АТУ Первореченского района Александр Жирнов.

Подрядная организация "ДСК" в ближайшие дни приступит к ремонту проблемного участка.

"Температура наружного воздуха не позволяет провести аварийно-восстановительные работы горячими асфальтобетонными смесями, поэтому ремонт проведут холодным асфальтом. Технология позволит отремонтировать проблемный участок, не дожидаясь начала строительного сезона", — отметил заместитель главы администрации Леонид Вильчинский.

Напомним, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и влагу с ремонтируемой поверхности, пролить края участка битумом, после чего уложить асфальт и уплотнить. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.