Лже-соцработница из Владивостока за 5 тысяч рублей получила 2 года колонии

Женщина «развела» на деньги пенсионера не из робкого десятка

26 марта, PrimaMedia. Суд Фрунзенского района города Владивостока вынес приговор 41-летней жительнице Владивостока, которая представилась пенсионеру соцработником и обманным путем получила от него 5 тысяч рублей. Аферистке предстоит провести в колонии более двух лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"В ходе следствия установлено, что подсудимая, представившись социальным работником, получила от 68-летнего инвалида второй группы пять тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Завладев деньгами потерпевшего, подозреваемая скрылась. Потерпевший обратился за помощью в полицию", — уточнила представитель ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за совершение имущественных преступлений 41-летнюю жительницу Владивостока. В отделе полиции женщина дала признательные показания.

Фрунзенский районный суд города Владивостока признал подсудимую виновной в мошенничестве и с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору, назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевшего взыскана сумма причинённого ущерба.