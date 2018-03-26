Происшествия. 19:00

Лже-соцработница из Владивостока за 5 тысяч рублей получила 2 года колонии

Женщина «развела» на деньги пенсионера не из робкого десятка

26 марта, PrimaMedia. Суд Фрунзенского района города Владивостока вынес приговор 41-летней жительнице Владивостока, которая представилась пенсионеру соцработником и обманным путем получила от него 5 тысяч рублей. Аферистке предстоит провести в колонии более двух лет, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

"В ходе следствия установлено, что подсудимая, представившись социальным работником, получила от 68-летнего инвалида второй группы пять тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Завладев деньгами потерпевшего, подозреваемая скрылась. Потерпевший обратился за помощью в полицию", — уточнила представитель ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за совершение имущественных преступлений 41-летнюю жительницу Владивостока. В отделе полиции женщина дала признательные показания.

Фрунзенский районный суд города Владивостока признал подсудимую виновной в мошенничестве и с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору, назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевшего взыскана сумма причинённого ущерба.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Один из находящихся на свободе «приморских партизан» вновь оказался в СИЗО

15:05

Вице-губернатор Приморья - из СИЗО: Я хочу, чтобы произвол в отношении меня закончился

23 марта, 15:55

Рассмотрение дела экс-ректора ДВФУ возобновляется во Владивостоке

22 марта, 12:15

Суд над заказчиком Приморского океанариума затягивают «странные» вопросы и болезнь

12 марта, 19:50

Апелляционный суд сократил экс-директору «Приморского водоканала» срок пребывания в СИЗО

07 марта, 11:40

Картина дня

Владивосток, готовься: в 2018 году продолжится демонтаж рельсов на Светланской

19:30

Маленького тюлененка выловили из мазута и мусора в центре Владивостока

10:45

Самострой в Гайдамакском сквере Владивостока стал законной резиденцией консула Малайзии

14:45

Пожар как в Кемерово может произойти в любом торговом центре Владивостока

15:05

Один из находящихся на свободе «приморских партизан» вновь оказался в СИЗО

10:10

Красиво жить не запретишь: руководство колледжа в Приморье покупает Lexus за 3,2 млн
Участники Союза журналистов России познакомились с любимым городом Путина в Приморье
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia