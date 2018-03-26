Участники Союза журналистов России познакомились с любимым городом Путина в Приморье

Судостроительный комплекс "Звезда". Фото: ИА PrimaMedia

Принимающей стороной заседания регионального отделения СЖР выступили власти Большого Камня и судостроительный комплекс «Звезда» (ФОТО)

26 марта, PrimaMedia. Участники приморского отделения Союза журналистов России 23 марта провели выездное заседание в Большом Камне и посетили судостроительный комплекс "Звезда", благодаря которому город стал предметом пристального внимания руководства страны. Представители городских властей и руководства суперверфи рассказали региональным журналистам о том, как бывшее закрытое административно-территориальное образование становиться заметной "точкой роста" не только Дальнего Востока, но и России в целом, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

В начале заседания председатель ПО СЖР Виктор Суханов рассказал коллегам о подготовке к V Дальневосточному МедиаСаммиту, который пройдет 7-8 июня на площадке ДВФУ во Владивостоке.

— В этом году ждем порядка 7 тысяч участников, поскольку мы объединяем МедиаСаммит с фестивалем "Литература Тихоокеанской России", на который приглашены около 15 лучших писателей страны, — отметил председатель ПО СЖР. – На МедиаСаммите также будут большие делегации из Республики Корея и КНР. Кроме того, правительственной комиссией принято решение о проведении в рамках нашего мероприятия и большого российско-японского медиафорума.



Виктор Суханов. Фото: ИА PrimaMedia

Виктор Суханов рассказал о совместной идее регионального отделения Союза журналистов и Минвостокразвития о создании новой отраслевой организации – Тихоокеанского МедиаСоюза, который, по замыслу инициаторов, должен стать влиятельной площадкой для взаимодействия медиа всех стран АТР.

Также председатель ПО СЖР напомнил представителям региональных СМИ, что отделение продолжает оказывать помощь в подготовке заявок на получение президентских грантов для реализации различных социально значимых проектов.

Представители принимающей стороны – глава ГО Большой Камень Александр Андрюхин и председатель местной думы Алексей Кузнецов – рассказали участникам заседания о том, какие вызовы перед бывшим ЗАТО поставило решение руководства страны создать на базе военного судоремонтного завода масштабного центра гражданского судостроения – судостроительного комплекса "Звезда".



Алексей Кузнецов (слева), Александр Андрюхин (справа). Фото: ИА PrimaMedia

По словам докладчиков, в бывшем закрытом моногороде (режим ЗАТО был снят здесь в 2015 году, а в 2016 году Большой Камень стал территорией опережающего развития) уже развернулись работы по созданию новой социальной инфраструктуры, и прежде всего – жилья для приезжих работников верфи. В перспективе в городе должны быть построены дополнительные детские сады, школа, учреждения здравоохранения.

Амбициозные планы по развитию городского округа требуют от муниципальных властей высокой степени взаимодействия с региональными, федеральными властями и с руководством судостроительного комплекса, отметил Александр Андрюхин. В свою очередь Алексей Кузнецов напомнил, что сегодня Большой Камень находится в центре внимания руководства страны (президент РФ, например, специально посещал город четыре раза), и поблагодарил журналистов за помощь в выстраивании конструктивной коммуникации между недавно избранной городской думой и краевыми властями.

Участники заседания. Фото: ИА PrimaMedia Участники заседания. Фото: ИА PrimaMedia Вручение членских билетов СЖР. Фото: ИА PrimaMedia Вручение членских билетов СЖР. Фото: ИА PrimaMedia Голосование. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Большой интерес и множество вопросов у участников заседания вызвал доклад генерального директора ООО "Визит ДВ" Андрея Акимова, в котором он рассказал о проектах компании по строительству жилья в Большом Камне.



Андрей Акимов. Фото: ИА PrimaMedia

На сегодняшний день местная компания (ставшая в 2017 году резидентом ТОР) уже построила и сдала под ключ в рекордные для строительной отрасли региона сроки четыре многоквартирных дома: два — по заказу муниципальной администрации и два – по заказу ССК "Звезда". Сегодня компания, пользуясь статусом резидента ТОР, возводит пятый дом, в планах – начать строительство еще двух.

Завершилась эта часть заседания докладом главного редактора большекаменской муниципальной газеты "ЗАТО" Алексея Суконкина на актуальную для городского округа тему "Роль СМИ в позиционировании территорий".

Продолжилось мероприятие экскурсией для участников заседания по судостроительному комплексу "Звезда", которую провели — ответив на многочисленные вопросы журналистов — генеральный директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Юрий Фильчёнок и директор ООО "ССК "Звезда" Сергей Целуйко.



Юрий Фильчёнок (справа), Сергей Целуйко (слева). Фото: ИА PrimaMedia

Как известно, проект строительства ССК "Звезда" предполагает завершение в 2024 году, но, как смогли убедиться участники экскурсии, уже сегодня на объектах первой очереди комплекса – блоке корпусных производств и окрасочных камерах – идет работа по изготовлению секций корпусов четырех многоцелевых судов снабжения по заказу ПАО "НК "Роснефть". По мере изготовления секции будут перемещаться на недавно сданный тяжелый открытый стапель, где с помощью уникального кранового оборудования будет происходить сборка корпусов.

ССК "Звезда". Фото: ИА PrimaMedia Крановое оборудование стапеля. Фото: ИА PrimaMedia Цех металлообработки. Фото: ИА PrimaMedia Экскурсия. Фото: ИА PrimaMedia Беседа с журналистами. Фото: ИА PrimaMedia Резка метала. Фото: ИА PrimaMedia Резка металла. Фото: ИА PrimaMedia Экскурсия. Фото: ИА PrimaMedia Деталь секции корпуса. Фото: ИА PrimaMedia Сварка. Фото: ИА PrimaMedia В цеху. Фото: ИА PrimaMedia Оборудование. Фото: ИА PrimaMedia Цех металлообработки. Фото: ИА PrimaMedia Стапель. Фото: ИА PrimaMedia Беседа с журналистами. Фото: ИА PrimaMedia Котлован под сухой док. Фото: ИА PrimaMedia Брифинг. Фото: ИА PrimaMedia Презентация. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 18

Одновременно идет строительство объектов второй очереди – сухого дока для строительства крупнотоннажных судов и производственных цехов для сопутсвующих производств. По словам Юрия Фильчёнка, действующая верфь станет ядром настоящего судостроительного кластера, который позволит строить суда "под ключ", то есть с полным оснащением оборудованием и снабжением.

Также руководители верфи в ходе брифинга рассказали о кадровой политике ССК "Звезда" по привлечению специалистов (к 2024 году здесь планируется создать до 7 тысяч новых рабочих мест), в том числе — и о строительстве за счет компании нескольких новых микрорайонов в Большом Камне.