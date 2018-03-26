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Маленького тюлененка выловили из мазута и мусора в центре Владивостока

Детеныша ларги сейчас отмывают от нефтепродуктов и отпаивают регидроном

26 марта, PrimaMedia. Маленького детеныша ларги, которого горожане обнаружили в районе 44-го причала во Владивостоке, удалось отловить и транспортировать в реабилитационный центр "Тюлень" в Тавричанку. Как сообщили на официальной странице в "Фейсбуке" представители центра, малыш быль весь в мазуте, потому сейчас его будут отмывать от нефтепродуктов, передает ИА PrimaMedia.

Фотография детеныша ларги среди мусора и кусков хлеба была опубликована в понедельник, 26 марта, в паблике dpskontrol_125rus. В примечаниях указывалось: "44 причал. По-моему ей плохо. Надо спасать!!!!".

К концу дня представители реабилитационного центра "Тюлень" отловили животное.Не проблемой было даже то, что территория причала является закрытой.

"Дорогие друзья, этот ребенок с помойки возле 44 причала уже у нас. Подробности чуть позже. Пока скажем лишь, что зверь весь в мазуте. Залили регидрон, укололи противошоковое. Сейчас будем мыть", — написали сотрудники центра в "Фейсбуке".

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