Общество. 20:05

Скончался основатель «МММ» Сергей Мавроди

В свое время тысячи приморцев вложились в его финансовую пирамиду, а некоторые - дважды

26 марта, PrimaMedia. На 63-м году жизни в Москве скончался основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди, сообщают СМИ.

По версии газеты "Московский комсомолец", Мавроди стало плохо на автобусной остановке. Ночью он был госпитализирован в 67-ю городскую больницу, где и скончался. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

Информационный портал life.ru пишет, что врачей смутила внезапная смерть основателя финансовой пирамиды "МММ", поэтому его тело направили в морг для вскрытия.

От ИА PrimaMedia напомним, МММ – самая знаменитая в России финансовая пирамида, действующая по схеме Понци. Первая итерация компании создана еще в октябре 1992 года, а закрыта властями в 1997 году по обвинению в мошенничестве.В 2003 году Сергей Мавроди был осужден на 4,5 года за мошенничество. Потерпевшими же финансовый ущерб от пирамиды были признаны следствием 10 тысяч человек, в том числе приморцы. Освободившись, Мавроди организовал МММ-2011. В конце мая 2012 года он заявил, что в системе началась паника и есть проблемы с выплатами, после чего запустил новый проект — МММ-2012, а прежний — закрыл. Несмотря на то что правоохранительные органы заявляли о возбуждении новых уголовных дел, таких последствий, как в 90-е годы, их действия не имели.В 2015 году МММ вновь возобновила свою активность. Банк России выступал со спецпредупреждением к россиянам, предостерегая граждан от вложения средств в пирамиды.

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