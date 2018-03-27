Р.Гольдштейн. Фото: Фото: Из личного архива сенатора

Отказ от посредничества УК повысит качество услуг ЖКХ – сенатор Ростислав Гольдштейн

Возможность напрямую рассчитываться за услуги с ресурсоснабжающими организациями может появиться уже с 1 апреля

27 марта, PrimaMedia. Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, дающий жителям многоквартирных домов право платить за тепло, воду и газ напрямую ресурсоснабжающим организациям, без посредничества управляющей компании. Уже в ближайшие дни закон будет рассмотрен в Совете Федерации.

О необходимости отстранить управляющие компании от коммунального денежного потока говорил в середине декабря Президент России Владимир Путин. Эксперты в сфере ЖКХ отмечают, что высокие долги перед поставщиками ресурсов часто связаны с тем, что УК собирают деньги за коммунальные услуги, но не всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщиками, а прокручивают их, получая прибыль лично для себя.

"Новый закон будет рассмотрен верхней палатой российского парламента уже завтра. В случае одобрения, его положения начнут работать с 1 апреля, что даст жителям право выбирать: продолжать ли доверять оплату потребленных ресурсов управляющей компании или оплачивать теперь эти услуги напрямую тем, кто их поставляет. Такой механизм поможет лишить недобросовестные УК денежного потока, которым они распоряжаются как своими для извлечения прибыли", — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Сенатор отметил, что электроснабжающие организации уже имеют опыт прямых расчетов с жителями и демонстрируют хорошую собираемость платежей.

"Это позволяет рассчитывать на то, что и по другим ресурсоснабжающим организациям можно добиться позитивных результатов. При хорошей собираемости они смогут планировать капитальные ремонты сетей, инженерной инфраструктуры, укладку новых линий. В конечном итоге это отразится на качестве получаемых нами услуг, поэтому каждый житель должен быть в этом заинтересован", — сказал Ростислав Гольдштейн.

Инициировать переход на новый механизм может поставщик или потребитель. В документ при доработке были также внесены поправки, ужесточающие ответственность УК за выставление двойных квитанций при переходе потребителей на прямую оплату ресурсов. Так, если дом перешел на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, то УК может начислить платежи за ресурсы только в составе общедомовых нужд.

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