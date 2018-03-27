Двухлетнего ребенка, найденного прохожими во Владивостоке, направят в реабилитационный центр. Фото: pixabay.com

Пьяный житель Владивостока уснул прямо на улице во время прогулки с двухлетним ребенком

Устанавливается местонахождение матери несовершеннолетнего

27 марта, PrimaMedia. В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по Владивостоку 26 марта поступило сообщение врача скорой медицинской помощи о том, что на улице Шошина лежит мужчина в алкогольном опьянении, а рядом находится маленький ребенок, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что 30-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения гулял с 2-летним сыном своей сожительницы. В время прогулки он уснул и был обнаружен прохожими. Полицейские отправили мужчину на медицинское освидетельствование. Ребенок доставлен в больницу для определения состояния здоровья, после чего будет помещен в социально-реабилитационный центр.

В настоящее время устанавливается местонахождение матери несовершеннолетнего.

Полиция благодарит неравнодушных граждан, сообщивших о происшествии медикам и сотрудникам органов внутренних дел.

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