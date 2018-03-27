Пассажиропоток Хабаровского авиаузла возрастет до 4 млн человек в год

Новый аэровокзальный комплекс откроется в конце 2019 года

27 марта, PrimaMedia. До 4 млн человек в год возрастет пассажиропоток Хабаровского авиаузла после глобальной реконструкции, осуществляемой резидентами ТОР. Новый аэропорт станет самой современной воздушной гаванью на Дальнем Востоке и будет построен с учетом нужд маломобильных граждан, сообщает ИА PrimaMedia.

"В терминале появятся эскалаторы и лифт для маломобильных граждан, чего не было в старом и нет в ныне действующем аэровокзале, также предусмотрены три телетрапа", — сообщила начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

В аэропорту станет больше стоек регистрации, в том числе появятся отдельные стойки для быстрого оформления, а также сдачи негабаритного багажа.

"Увеличатся размеры зоны прилета, ленты выдачи багажа сделают длиннее, а значит, доступ к ним окажется удобнее. К тому же линию выдачи автоматизируют", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также будет реконструирована взлетно-посадочная полоса и обустроена привокзальная площадь, на которой оборудуют парковку и пешеходные зоны. Концепция AirCity предусматривает строительство современных гостиничного, многофункционального выставочного и торгово-развлекательного центров, сообщили в пресс-службе.

"Новый терминал внутренних линий спроектировала немецкая компания Assmann Beraten+Planen. Есть интересная конструктивная особенность кровли: через нее естественное освещение получат все три этажа здания – современное экономичное и экологичное решение", — рассказала начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта.

Площадь будущего аэровокзала — 26 тысяч кв. метров. Он сможет обслуживать до 1200 пассажиров в час, что соответствует международным стандартам

Открыть аэровокзальный комплекс планируется в конце 2019 года.

Прежнее здание аэровокзала постройки 1965 года находилось в законсервированном состоянии и в октябре 2017-го было демонтировано. Его снос стал очередным этапом в реализации проекта сооружения нового терминала внутренних воздушных линий. Старт строительным работам дан в марте текущего года.

"Начало строительства еще одного масштабного инфраструктурного объекта — это пример комплексного подхода к решению задачи по ускоренному развитию Дальнего Востока. Кроме того, проект реализуется на территории опережающего развития и имеет весь пакет льгот", — отметил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, для инвесторов ТОР установлены нулевые ставки налогов на прибыль и имущество (в течение первых 5 лет), на землю (в течение первых 3 лет), общий размер страховых взносов снижен до 7,6% на 10 лет, НДС возмещается в ускоренном порядке, в течение 10 дней.

ОАО "Хабаровский аэропорт" — якорный резидент первой дальневосточной территории опережающего социально-экономического развития: ТОР "Хабаровск" создана 25 июня 2015 года. На трех ее площадках – "Аэропорт", "Авангард" и "Ракитное" — в настоящее время зарегистрировано 28 резидентов. По данным Агентства инвестиций и развития Хабаровского края, общий объем заявленных ими инвестиций составляет 33,1 млрд рублей, на новых предприятиях создается 2886 рабочих мест.

Площадка "Аэропорт" сформирована на базе крупнейшего авиационного узла Дальнего Востока — хабаровского аэропорта "Новый" и предназначена для строительства современного пассажирского терминала с развитой деловой и коммерческой инфраструктурой AirCity. Для реализации проекта в рамках ТОР создано АО "Международный аэропорт Хабаровск", дочернее предприятие ОАО "Хабаровский аэропорт".

В трехзвездочном гостинично-деловом комплексе предусмотрено 204 номера. Его проект успешно прошел государственную экспертизу в 2017 году, на отведенной под сооружение центра площадке проведены инженерные, гидрологические и земляные работы. Размеры выставочного центра – 15 тысяч кв. метров, для непосредственно экспозиционной деятельности будет использоваться более 7 тысяч "квадратов". Кроме того, в зоне AirCity построят логистический почтовый центр, предназначенный для обработки как международной, так и внутрироссийской корреспонденции. Его пропускная способность превысит 270 млн почтовых отправлений в год.

"Логистический почтовый центр – важное звено в комплексной программе развития аэропорта Хабаровск как основного транспортного узла не только для пассажиров, но и в части обработки почты и грузов. Вместе с руководством Почты России мы проработали ряд важных вопросов, которые затем войдут в основу документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта, — отметил председатель совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк. – Мы намерены обеспечить максимально благоприятный режим для партнеров в ходе реализации проекта".

Инвестиции в выставочную и гостиничную части комплекса – по 2 млрд рублей, в строительство нового терминала – 5 млрд.

На третьем Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года Внешэкономбанк, АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ) и ОАО "Хабаровский аэропорт" подписали соглашение о сотрудничестве, а в феврале 2018-го в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключили кредитные соглашения. Объем участия ВЭБа в создании пассажирского терминала составляет 1,9 млрд рублей, ФРДВ предоставит заем в размере до 2 млрд.

"Мы рассчитываем, что совместная работа над проектом даст синергетический эффект и существенно расширит возможности инициатора по привлечению дополнительных финансовых ресурсов, остро необходимых для реализации этого крупного и стратегически важного инфраструктурного проекта", — заявил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Он также отметил инновацию в подходе к государственному регулированию: правительство одобрило тарифы для еще не построенного объекта, что позволяет инвесторам прогнозировать доходность вложений.

Серьезное преимущество площадки "Аэропорт" в ТОР "Хабаровск" заключается в том, что здесь уже существует развитая транспортная и социальная инфраструктура. Инвестиционный портал Хабаровского края указывает следующие параметры коммунальных сетей данной площадки: электроснабжение — до 0,014 МВт, водоснабжение — до 2500 кубометров в сутки, водоотведение — до 657 кубометров в сутки и централизованное теплоснабжение. Необходимые инженерные коммуникации подведены к территории AirCity, в том числе построена энергораспределительная подстанция, через которую будут обеспечены электричеством все будущие объекты коммерческой зоны.

По словам Басюка, в марте установят строительный городок, завезут технику и рабочих. С апреля начнется подготовка фундамента аэровокзала. Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум Limak-Marashstroy. Компания имеет богатый международный опыт осуществления инфраструктурных проектов, в частности, именно она построила с нуля международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

Пик работ в Хабаровске, по расчетам подрядчика, придется на октябрь-ноябрь 2018-го, тогда на площадке одновременно будут трудиться 600-700 человек. Сроки строительства крайне сжатые: ввести новый пассажирский терминал в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.

"Создание современного пассажирского терминала с развитой деловой и инженерной инфраструктурой существенно улучшит социально-экономические условия, качество жизни в этом регионе и позволит более полно реализовать транзитный потенциал РФ", – считает председатель ВЭБ Сергей Горьков.

Помимо совершенствования аэропортовой инфраструктуры и реализации концепции AirCity комплексная программа развития международного аэропорта Хабаровск предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Эти работы уже идут полным ходом. На них в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)" из федерального бюджета выделено 8,2 млрд рублей.

"Для Хабаровского края этот аэропорт имеет колоссальное значение – и как главные воздушные ворота, и как инвестиционный объект, и как крупный налогоплательщик. Вместе с инвестором мы будем работать над тем, чтобы завершить строительство в установленные сроки", — подчеркнул губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По предварительным расчетам, реализация проекта даст прирост ВРП на 11,4 млрд рублей.

Материал подготовлен Дальневосточной объединенной редакцией (ДОР).