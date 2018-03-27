Смарт-часы, спрятанные в топленом масле, пытались передать в СИЗО в Приморье

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении

27 марта, PrimaMedia. Передать смарт-часы, спрятанные в топленом масле, пытались в СИЗО-4 ГУФСИН России по Приморскому краю. Благодаря грамотным действиям сотрудников учреждения "умные часы" не попали к одному из обвиняемых. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

В ходе досмотра посылки от гражданки А. сотрудники обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом — смарт-часы с сим-картой в коробке с топленым маслом.

Данный вид административного правонарушения, согласно ст. 19.12 КоАП РФ, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.