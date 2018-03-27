Генеральное консульство США во Владивостоке может быть закрыто. Фото: ИА PrimaMedia

Закроют ли генконсульство США во Владивостоке – станет известно через 13 часов

Работу одного из трех диппредставительств в России планируется остановить

27 марта, PrimaMedia. Посольство России в США предложило проголосовать за то, какое американское консульство следует закрыть в России. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter. Из трех работающих в данный момент американских посольств наиболее вероятным представляется закрытие диппредставительства в северной столице России Санкт-Петербурге. Владивосток, согласно промежуточным итогам голосования пользователей, пока идет на последнем, третьем месте, пропустив вперед Екатеринбург. До объявления окончательных результатов опроса осталось чуть меньше 14 часов. Участие в голосовании уже приняло 38 тысяч 620 респондентов, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее в США приняли решение о высылке 60 сотрудников российских дипмиссий в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Кроме того, по решению Вашингтона будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле, пишет РБК.

Всего 26 марта зарубежные страны — США, Канада, члены Евросоюза и Украина — выслали более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении Скрипалей. В МИД России пообещали дать ответ на высылку российских дипломатов.

Ранее из Лондона были выдворены 23 российских дипломата в качестве реакции на "дело Скрипаля". Из Москвы в ответ выслали 23 представителя британской дипмиссии, кроме того, МИД России приостановил работу Британского совета и потребовал закрыть консульство королевства в Санкт-Петербурге.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Москвичам рекомендовали ехать за американской визой во Владивосток

Комментарии (1)

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Самострой в Гайдамакском сквере Владивостока стал законной резиденцией консула Малайзии

26 марта, 10:45

Картина дня

Владивосток скорбит: траур по погибшим при пожаре в Кемерово объявлен в столице Приморья

10:45

Защита подслественного бывшего вице-губернатора Приморья пожаловалась генпрокурору Чайке

10:10

Закроют ли генконсульство США во Владивостоке – станет известно через 13 часов

08:30

Пьяный житель Владивостока уснул прямо на улице во время прогулки с двухлетним ребенком

26 марта, 15:05

Один из находящихся на свободе «приморских партизан» вновь оказался в СИЗО

26 марта, 11:35

"Это была ошибка": директор приморского колледжа о покупке роскошного Lexus за 3,2 млн
Вся правда о цементе на Дальнем Востоке
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia