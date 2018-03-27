Закроют ли генконсульство США во Владивостоке – станет известно через 13 часов

Генеральное консульство США во Владивостоке может быть закрыто. Фото: ИА PrimaMedia

Работу одного из трех диппредставительств в России планируется остановить

27 марта, PrimaMedia. Посольство России в США предложило проголосовать за то, какое американское консульство следует закрыть в России. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter. Из трех работающих в данный момент американских посольств наиболее вероятным представляется закрытие диппредставительства в северной столице России Санкт-Петербурге. Владивосток, согласно промежуточным итогам голосования пользователей, пока идет на последнем, третьем месте, пропустив вперед Екатеринбург. До объявления окончательных результатов опроса осталось чуть меньше 14 часов. Участие в голосовании уже приняло 38 тысяч 620 респондентов, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее в США приняли решение о высылке 60 сотрудников российских дипмиссий в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Кроме того, по решению Вашингтона будет закрыто российское генконсульство в Сиэтле, пишет РБК.

Всего 26 марта зарубежные страны — США, Канада, члены Евросоюза и Украина — выслали более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в отравлении Скрипалей. В МИД России пообещали дать ответ на высылку российских дипломатов.

Ранее из Лондона были выдворены 23 российских дипломата в качестве реакции на "дело Скрипаля". Из Москвы в ответ выслали 23 представителя британской дипмиссии, кроме того, МИД России приостановил работу Британского совета и потребовал закрыть консульство королевства в Санкт-Петербурге.