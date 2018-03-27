Большие парусные суда из Индонезии, Японии и Кореи пришвартуются во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Они примут участие в парусной регате

27 марта, PrimaMedia. Семь парусников класса "А" из России, Японии, Индонезии и Республики Корея пришвартуются во Владивостоке в дни проведения четвертого Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Об этом доложили врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко во время организационного совещания в понедельник, 26 марта.

По словам директора департамента международного сотрудничества Алексея Старичкова, участие в парусной регате уже подтвердили владельцы семи судов.

"Это российские парусники “Надежда”, “Паллада” и “Херсонес”, “Koreana” из Южной Кореи, “Miraie” и “Ami” из Японии, а также “BimaSuchi” из Индонезии. Еще с несколькими странами ведутся переговоры", – отметил он.

Участие в регате примут и небольшие парусные судна, а также парусные яхты из Германии, Китая, Бразилии, Кореи и России.

Как отметил вице-губернатор Павел Серебряков, недалеко от пришвартованных парусников планируется организовать "морскую деревню", где жители и гости края смогут любоваться судами.

"Предварительно парусники будут пришвартованы от 33-го причала вплоть до торгового порта", – сообщил он.

Андрей Тарасенко поручил тщательно продумать маршрут судов и их расстановку.

"Все должно быть организовано на самом высоком уровне: от швартовки судов до демонстрации их особенностей. Еще один важный момент – возможность посмотреть на регату должна быть у всех желающих", – заявил глава региона, поручив также уделить особое внимание вопросами безопасности.

Предполагается, что парусники зайдут в бухту Золотой Рог 10 сентября и будут находиться во Владивостоке все дни четвертого Восточного экономического форума.

Отметим, ВЭФ-2018 пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Деловую часть форума по традиции дополнят культурная и спортивная программы. Одно из мероприятий – парусная регата, которая пройдет в Приморье впервые. С инициативой ее проведения выступил врио Губернатора края Андрей Тарасенко.