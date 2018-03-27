Общество. 10:50

В Сбербанке открыт счёт для помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово

Реквизиты счёта также размещены на сайте Sberbank.ru

27 марта, PrimaMedia. В Сбербанке открыт счёт для помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово. Реквизиты счёта также размещены на сайте Sberbank.ru. Сюда могут направлять средства все, кто остался неравнодушным к этой трагедии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Реквизиты счёта:

Кемеровское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

"Российский Красный Крест"

ИНН/КПП 4207013405/420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России, г. Кемерово

Расчётный счёт 40703810426020100054

Кор. счёт 30101810200000000612

БИК 043207612.

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре.

Сбербанк выражает искренние соболезнования всем семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате пожара в Кемерово.

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